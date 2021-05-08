В субботу, 8 мая, дортмундская «Боруссия» на своем поле примет «РБ Лейпциг» в рамках 32-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на арене «Сигнал Идуна Парк», начнется в 16:30 по московскому времени. «Боруссия» Дортмунд — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Дортмунд

Дортмундская «Боруссия» занимает пятое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, имея на своем счету 55 очков.

«Шмели» в национальном первенстве одержали 17 побед, четырежды сыграли вничью и потерпели десять поражений.

Действующая победная серия подопечных Эдина Терзича насчитывает четыре матча, в которых они обыграли «Штутгарт» (3:2), «Вердер» (4:1), «Унион» (2:0) и «Вольфсбург» (2:0).

В мае «желто-черные» успели добыть путевку в финал Кубка Германии, разгромив «Хольштайн Киль» (5:0).

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После травм у «Боруссии» восстанавливаются Аксель Витсель, Дэн-Аксель Загаду, Матеу Морей, Юссуфа Мукоко и Марсель Шмельцер. Дисквалификацию отбывает Джуд Беллингхем.

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» расположился на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Германии с 64 баллами.

На счету «быков» 19 побед, семь ничьих и пять поражений в 31 сыгранном туре.

В апреле команда Юлиана Нагельсмана обыграла «Вердер» (4:1) и «Штутгарт» (2:0), разошлась миром с «Хоффенхаймом» (0:0), а также уступила «Баварии» (1:2) и «Кельну» (1:2).

«РБ Лейпциг» тоже добыл путевку в финал Кубка Германии, одолев в 1/2 финала «Вердер» (2:1 д.в.).

У «быков» травмы залечивают Доминик Собослаи и Лазар Самарджич.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Боруссии» — 2.10, победа «Лейпциг» — 3.30, ничья — 3.90.

Генеральная репетиция финала Кубка Германии имеет большее значение для «шмелей», которые ведут борьбу за попадание в топ-4 и все еще отстают от «Айнтрахта» и «Вольфсбурга».

«Быки» же вряд ли потеряют свое второе место, но и «Баварию», скорее всего, не догонят, так что о чемпионстве можно забыть .

Поскольку команда Терзича на своем поле остается непобедимой в 11 из 13 предыдущих встреч, а подопечные Нагельсмана явно сбавили обороты, наш прогноз и ставка — «победа хозяев».

Также можно взять ставку «обе команды забьют и тотал больше 2,5» за 1.81, так как атака «РБ Лейпциг» все равно остается грозной и, вероятно, заставит дортмундцев попотеть.