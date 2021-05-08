«Бавария» сыграет на своем поле против «Боруссии» из Менхенгладбаха в рамках 32-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 8 мая, начало — в 19:30 мск. «Бавария» — «Боруссия» Менхенгладбах: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

«Бавария» в случае победы в ближайшем матче досрочно станет чемпионом Бундеслиги . В том, что мюнхенская супер машина финиширует первой, ни у кого нет сомнений.

За три тура до финиша «Бавария» опережает «Лейпциг» на семь очков. Интригой это сложно назвать.

Самое интересное, что «Бавария» могла все решить еще в прошлом туре, но неожиданно проиграла в гостях «Майнцу» (1:2). Это был один из тех случаев, когда у команда Ханса-Дитера Флика просто не пошла игра.

«Бавария» в этом сезоне ни разу не проигрывала на своем поле в рамках Бундеслиги.

«Боруссия» М

Тем временем «Боруссия» в оставшихся турах попытается пробиться в топ-6. Не самая простая задача: отставание от идущего шестым «Байера» составляет четыре очка. Вряд ли конкурент проявит такую щедрость.

«Боруссия» в конце марта постепенно пришла в себя, сумев выбраться из кризиса, который, по правде говоря, затянулся.

Команда Марко Розе в шести последних матчах одержала четыре победы. В прошлом туре клуб из Менхенгладбаха разнес «Арминию» — 5:0.

Все прогнозы на Бундеслигу

Кроме того, можно вспомнить разгромную победу над «Айнтрахтом» в середине апреля — 4:0.

«Боруссия» пропустила 10 мячей в пяти предыдущих матчах на выезде.

Прогноз и ставка

На «Баварию» в этом матче можно поставить за 1.43, ничью букмекеры предлагают за 5.95, а победу «Боруссии» — за 7.40.

Любопытный факт: «Боруссия» выиграла три из пяти предыдущих матчей против «Баварии». И она забивала хотя бы один мяч в каждом из этих пяти матчей. Неудобный соперник для «Баварии»? Получается, что так.

Ну и надо признать, что «Баварии» сейчас не очень просто настраиваться на матчи Бундеслиги. И это не только вопрос мотивации, команда заметно устала.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 3,5 за 2.11.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Боруссии» больше 1,5 за 2.87.