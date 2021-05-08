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    «Боруссия» М снова отберет очки у «Баварии»?

    «Бавария» — «Боруссия» Менхенгладбах. Прогноз (к. 2.11) и ставки на чемпионат Германии по футболу 8 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Боруссия» Менхенгладбах
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    Томас Мюллер
    «Бавария» сыграет на своем поле против «Боруссии» из Менхенгладбаха в рамках 32-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 8 мая, начало — в 19:30 мск. «Бавария» — «Боруссия» Менхенгладбах: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бавария»

    «Бавария» в случае победы в ближайшем матче досрочно станет чемпионом Бундеслиги. В том, что мюнхенская супер машина финиширует первой, ни у кого нет сомнений.

    За три тура до финиша «Бавария» опережает «Лейпциг» на семь очков. Интригой это сложно назвать.

    Самое интересное, что «Бавария» могла все решить еще в прошлом туре, но неожиданно проиграла в гостях «Майнцу» (1:2). Это был один из тех случаев, когда у команда Ханса-Дитера Флика просто не пошла игра.

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    • «Бавария» в этом сезоне ни разу не проигрывала на своем поле в рамках Бундеслиги.

    «Боруссия» М

    Тем временем «Боруссия» в оставшихся турах попытается пробиться в топ-6. Не самая простая задача: отставание от идущего шестым «Байера» составляет четыре очка. Вряд ли конкурент проявит такую щедрость.

    «Боруссия» в конце марта постепенно пришла в себя, сумев выбраться из кризиса, который, по правде говоря, затянулся.

    Команда Марко Розе в шести последних матчах одержала четыре победы. В прошлом туре клуб из Менхенгладбаха разнес «Арминию» — 5:0.

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    Кроме того, можно вспомнить разгромную победу над «Айнтрахтом» в середине апреля — 4:0.

    «Боруссия» пропустила 10 мячей в пяти предыдущих матчах на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Баварию» в этом матче можно поставить за 1.43, ничью букмекеры предлагают за 5.95, а победу «Боруссии» — за 7.40.

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    Любопытный факт: «Боруссия» выиграла три из пяти предыдущих матчей против «Баварии». И она забивала хотя бы один мяч в каждом из этих пяти матчей. Неудобный соперник для «Баварии»? Получается, что так.

    Ну и надо признать, что «Баварии» сейчас не очень просто настраиваться на матчи Бундеслиги. И это не только вопрос мотивации, команда заметно устала.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 3,5 за 2.11.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Боруссии» больше 1,5 за 2.87.

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