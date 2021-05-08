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    «Барселона» подвинет «Атлетико» с первого места?

    «Барселона» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.92) и ставки на чемпионат Испании по футболу 8 мая 2021 года

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    Лионель Месси
    «Барселона» сыграет на своем поле с мадридским «Атлетико» в рамках 35-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 8 мая, начало — в 17:15 мск. «Барселона» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Барселона»

    «Барселона» лишь по собственной глупости находится сейчас в таблице Ла Лиги не на первом месте, а всего лишь на третьем.

    Сложно понять, как это произошло, но «Барса» в конце апреля проиграла на своем поле «Гранаде» (1:2). Как раз в тот день, когда ее собирались поздравлять с невероятным прорывом на вершину.

    Все перечеркнули две ошибки обороны. Получилось так: «Гранада» пару раз сбегала к чужим воротам — и забила два мяча. Все остальное время середняк провел, по сути, без мяча. Безусловно, «Барселоне» еще и не повезло.

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    • А в прошлом туре «Барселона» и вовсе была близка к глобальной катастрофе. Команда Рональда Кумана проигрывала «Валенсии» по ходу гостевого матча, но в итоге сделала камбэк — победа 3:2.

    На данный момент «Барса» отстает от «Атлетико» на два очка. То есть ближайший матч, возможно, станет ключевым в борьбе за титул.

    «Атлетико»

    «Атлетико» весной всеми силами старался помочь конкурентам, но все равно по-прежнему находится на вершине.

    На прошлой неделе команда Диего Симеоне едва не упустила победу над «Эльче».

    «Атлетико», как обычно, забил один гол и принялся играть на удержание счета. И уже в компенсированное время соперник заработал пенальти. «Матрасники» были в шаге от провала, но, к счастью для них, Ян Облак отразил удар с «точки».

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    По качеству игры «Атлетико», конечно же, сложно назвать главным претендентом на титул, особенно если судить по второй половине сезона.

    «Атлетико» выиграл только один из шести предыдущих матчей на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Барселону» в этом матче можно поставить за 1.89, ничью букмекеры предлагают за 3.80, а победу «Атлетико» — за 4.75.

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    В сотый раз повторимся, что «Барса» играет в футбол, который хочется смотреть. Она не выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне и, может быть, даже не станет победителем чемпионата Испании, но ее матчи почти всегда радуют зрителей.

    Про «Атлетико» такого не скажешь. Наоборот, такое ощущение, что Диего Симеоне специально все делает для того, чтобы его команда по содержанию никак не соответствовала топ-клубу.

    Ставка — победа «Барселоны» за 1.92. «Барса» лучше, больше тут нечего сказать. «Атлетико» будет всячески мешать, но Месси им не остановить.

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