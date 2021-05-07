ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» — «Реал»Магия Тухеля. Молодая энергия «Челси» превзошла увядающий «Реал» «Вашингтон» одержал победу над «Рейнджерс» без Александра Овечкина НХЛ. «Вашингтон» снова обыграл «Рейнджерс», Капризов забил два гола и подрался Жозе МоуриньюСмелое решение Моуринью. Возглавив «Рому», португалец принял непростой вызов
  • 08:26
    • Сборная России обыграла Финляндию и вышла в финал ЮЧМ-2021
  • 23:53
    • «Челси» обыграл «Реал» и сыграет с «Ман Сити» в финале Лиги чемпионов
  • 23:57
    • «Реал», «Барсу», «Юве» и «Милан» могут исключить из еврокубков на два года
    Все новости спорта

    Удержит ли «Сосьедад» пятое место?

    «Реал Сосьедад» — «Эльче». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, чемпионат Испании, 7 мая 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Реал Сосьедад Прогнозы на Эльче Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Реал Сосьедад» — «Эльче»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Сосьедад» идет на 5-м месте
    В 35-м туре испанской Примеры «Реал Сосьедад» сыграет с «Эльче». Встреча, которая пройдет на стадионе «Доностия» 7 мая, начнется в 22:00 по мск. «Реал Сосьедад» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» с 53 набранными очками занимает пятое место в турнирной таблице Примеры, выше которого уже не поднимется, а конкуренты находятся совсем рядом.

    В позапрошлом туре баски обыграли на выезде переиграли «Эйбар» со счетом 1:0, а ранее в родных стенах одолели «Сельту» (2:1), тем самым прервав на тот момент свою безвыигрышную серию из пяти поединков, где трижды проиграли.

    Одно из поражений в данном отрезке было очень унизительным. Они на своей арене были разгромлены «Барселоной» со счетом 1:6, также потерпели фиаско от «Севильи» (0:1) и «Гранады» (0:1).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    При этом коллектив потерпел поражение и в прошлом туре, где потерпел на выезде «Уэске» (0:1). Теперь отрыв от шестого «Вильярреала» составляет один балл.

    «Эльче»

    «Эльче» нужно отдать все силы в этом поединке, поскольку очередное поражение может сильно повлиять на турнирное положение. Команда находится в одном пункте от зоны вылета с 30 очками.

    Клуб до этого поединка сыграл вничью с «Вальядолидом» (1:1), с которым у него борьба за выживание, а также победил «Леванте» (1:0). Это была всего лишь шестая победа в 34 турах чемпионата.

  • Интрига в Ла Лиге. Три главных вопроса перед финишем сезона
  • Чемпионская гонка и борьба за выживание должны быть захватывающими
  • 04/05/2021

    • Помимо шести побед у хозяев было 16 поражений. Два из них они получили перед вышеупомянутыми ничейным и побежным матчами, когда уступили 0:2 «Осасуне» и 1:3 «Уэске».

    В предыдущем туре коллектив снова потерпел неудачу, проиграв на своем поле лидеру «Атлетико» (0:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,53.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Успех гостей оценивается в 7,00, тогда как ничья — в 3,90.

    Наши прогноз и ставка — «Реал Сосьедад» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,30.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Карацев — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Гарин — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Изнер — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Надаль — Попырин
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Ноа
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Минай — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Герта — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Бенфика — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  5.10
  • Экспресс дня 6 мая
  • Сегодня в 20:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Соболенко — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  3.78
  • Прогноз на матч Арсенал — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Рома — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Рома — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Арсенал Лондон — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Зенит» — «Локомотив»
  • Молодец среди овец. Доминирование «Зенита» — признак деградации РПЛ
    • 01:59 03/05/2021     «Рубин» Леонида Слуцкого по-прежнему претендует даже на второе место
  • Война за второе место и разборки на дне. Все интриги РПЛ перед решающими турами
    • 12:48 03/05/2021     ЦСКА — «Уфа»
  • По наклонной. ЦСКА теряет очки, Влашича и шансы на еврокубки
    • 02:27 02/05/2021
    «Реал Сосьедад» — «Эльче»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 07.05.2021. Прогнозы на футбол. Удержит ли «Сосьедад» пятое место?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры