В 35-м туре испанской Примеры «Реал Сосьедад» сыграет с «Эльче». Встреча, которая пройдет на стадионе «Доностия» 7 мая, начнется в 22:00 по мск. «Реал Сосьедад» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» с 53 набранными очками занимает пятое место в турнирной таблице Примеры, выше которого уже не поднимется, а конкуренты находятся совсем рядом.

В позапрошлом туре баски обыграли на выезде переиграли «Эйбар» со счетом 1:0, а ранее в родных стенах одолели «Сельту» (2:1), тем самым прервав на тот момент свою безвыигрышную серию из пяти поединков, где трижды проиграли.

Одно из поражений в данном отрезке было очень унизительным. Они на своей арене были разгромлены «Барселоной» со счетом 1:6, также потерпели фиаско от «Севильи» (0:1) и «Гранады» (0:1).

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

При этом коллектив потерпел поражение и в прошлом туре, где потерпел на выезде «Уэске» (0:1). Теперь отрыв от шестого «Вильярреала» составляет один балл.

«Эльче»

«Эльче» нужно отдать все силы в этом поединке, поскольку очередное поражение может сильно повлиять на турнирное положение. Команда находится в одном пункте от зоны вылета с 30 очками.

Клуб до этого поединка сыграл вничью с «Вальядолидом» (1:1), с которым у него борьба за выживание, а также победил «Леванте» (1:0). Это была всего лишь шестая победа в 34 турах чемпионата.

Помимо шести побед у хозяев было 16 поражений. Два из них они получили перед вышеупомянутыми ничейным и побежным матчами, когда уступили 0:2 «Осасуне» и 1:3 «Уэске».

В предыдущем туре коллектив снова потерпел неудачу, проиграв на своем поле лидеру «Атлетико» (0:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,53.

Успех гостей оценивается в 7,00, тогда как ничья — в 3,90.

Наши прогноз и ставка — «Реал Сосьедад» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,30.