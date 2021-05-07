«Ланс» будет принимать «Лилль» в 36-м туре чемпионата Франции. Команды встретятся 7 мая на стадионе «Феликс Боллар». Начало — в 22:00 мск. «Ланс» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ланс»

«Ланс» не проигрывал в чемпионате Франции в шести матчах подряд, чередуя победы с ничьими, но 1 мая эта серия прервалась — команда уступила ПСЖ со счетом 1:2.

В двух предыдущих турах «Ланс» выиграл у «Нима» (2:1) и разошелся миром с «Брестом» (1:1).

В таблице Лиги 1 «Ланс» занимает пятое место. У команды в активе 56 очков после 35 туров. Однако о борьбе за Лигу чемпионов и даже Лигу Европы речь уже не идет.

«Лансу» на данный момент предстоит отстоять пятое место, которое даст право сыграть в Лиге конференций. На хвосте у «Ланса» сидят «Марсель» (56 очков) и «Ренн» (54).

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Забито у «Ланса» 55 голов, но и пропускает команда много — 48 мячей, это лишь десятый результат в лиге.

«Лилль»

«Лилль» ведет борьбу за чемпионский титул с ПСЖ. У команды 76 очков, она опережает парижан на 1 пункт.

На данный момент «Лилль» не проигрывает в пяти турах подряд (4 победы и 1 ничья). В текущем чемпионате у команды всего 3 поражения — лучший результат в лиге.

В трех предыдущих турах претендент на титул сыграл вничью с «Монпелье» (1:1), затем выиграл у «Лиона» со счетом 3:2 и победил «Ниццу» (2:0).

Забито у «Лилля» 59 голов, а пропущено 22, что является лучшим показателем в Лиге 1.

Прогноз и ставка

На победу «Ланса» букмекеры дают коэффициент 4,18, на ничью — 3,64, а на «Лилль» — 1,98.

В первом круге «Лилль» дома разгромил «Ланс» со счетом 4:0.

Прогноз и ставка на матч — «Лилль» не проиграет и тотал больше 1,5 с коэффициентом 1,72.