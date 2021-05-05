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    Где БАТЭ, там и голы!

    «Торпедо-БелАЗ» — БАТЭ. Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, Кубок Белоруссии, 5 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо-БелАЗ» — БАТЭ
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    «Торпедо-БелАЗ» сыграет на своем поле с БАТЭ в рамках полуфинала Кубка Белоруссии. Матч пройдет 5 мая, начало — в 19:30 мск. «Торпедо-БелАЗ» — БАТЭ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Торпедо-БелАЗ»

    «Торпедо-БелАЗ» нынешний чемпионат начал, в целом, неудачно. Команда занимает лишь 8 место по итогам 7 сыгранных туров, имея в активе 10 очков.

    Проблема номер один команды — слабая атака. Все-таки 5 забитых мячей в 7 встречах очень походит на кризис жанра, да и оборона команды — отнюдь не каменные редуты.

    В минувшем туре жодинцы дома переиграли «Минск» (2:1). А вот в первом полуфинальном матче Кубка Белоруссии «Торпедо-БелАЗ» провалилось, разгромно уступив БАТЭ (4:1).

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    Поединки против БАТЭ для «Торпедо-БелАЗ» складываются откровенно неудачно. В пяти последних встречах успех трижды сопутствовал борисовскому клубу при лишь одной виктории жодинцев.

    БАТЭ

    Борисовцы намеревается вернуть себе чемпионский титул, но и Кубок страны не прочь добыть. Шансы на это отличные, особенно с учетом успеха в первой полуфинальной встрече.

    В чемпионате Белоруссии команда также взяла три очка. Правда, скромная «Сморгонь» была бита минимально.

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  • 01/05/2021

    • На текущий момент (после 7 туров) БАТЭ занимает 2 место. Правда, отставание от лидера чемпионата и действующего чемпиона солигорского «Шахтера» составляет 4 очка.

    Вероятно, в этом поединке гости выйдут в несколько видоизмененном составе. Гандикап в три гола — отличный повод сделать кадровую ротацию, но даже в таком виде БАТЭ опасен.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 2.25, на ничью за 3.50, а на «Торпедо-БелАЗ» — за 3.10.

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    Хозяева никому без боя не сдаются, к тому же сверхнадежны в обороне.

    БАТЭ отлично начал чемпионат, и наверняка постарается взять хотя бы один пункт в этой встрече.

    БАТЭ вполне прилично атакует, и наверняка проявит активность, несмотря на победу в первом матче. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.90.

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