«Челси»
Ничья в Мадриде для лондонцев стала настоящим турнирным приобретением (1:1). Причем счет ведь открыл Кристиан Пулишич.
В своем последнем матче в рамках АПЛ «Челси» добыл победу. В лондонском дерби команда Томаса Тухеля переиграла «Фулхэм» (2:0).
Вот только в АПЛ у «аристократов» вряд ли выйдет подняться выше 3 места. За которое, к слову, еще предстоит побороться с «Лестером», имеющим двухочковый гандикап.
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Разумеется, с учетом исхода первой встречи, англичане будут мотивированы отстоять свои ворота. Вот только удастся ли им это — тот еще вопрос.
«Реал» Мадрид
Домашняя ничья в первой встрече была для мадридцев сродни поражению. Теперь команде Зинедина Зидана нужно непременно забивать на «Стэмфорд Бридж».
Впрочем, с таким форвардом, как Карим Бензема, эта задача видится вполне реальной. Да и остальные исполнители в распоряжении у Зидана — суперзвезды!
В предыдущем туре Примеры «Реал» Мадрид добыл сверхважную викторию. Дома команда Зидана переиграла «Осасуну» (2:0).
Правда, в чемпионате в руках «сливочных» отнюдь не все. Расчет лишь на собственные силы с надеждой на осечку лидера «Атлетико».
Ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Челси» за 2.24, на ничью за 3.33, а на «Реал» Мадрид — за 3.48.
Лондонцы будут играть по счету, но вряд ли оставят свои ворота на замке.
«Сливочным» во что бы то ни стало нужно забивать, что наверняка будет сделано.
Мадридцы имеют звездную атакующую линию, которая