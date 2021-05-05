ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис СуаресИнтрига в Ла Лиге. Три главных вопроса перед финишем сезона Ромелу ЛукакуНовая династия? Спустя больше десяти лет «Интер» вновь сильнейший в Италии Фанаты «МЮ» добиваются ухода его собственниковВладельцы «Манчестер Юнайтед» должны услышать фанатов
  • 18:10
    • Источник: Экс-наставник «Бенфики» может возглавить «Спартак»
  • 16:15
    • «Рома» объявила о назначении Моуринью главным тренером со следующего сезона
  • 19:49
    • Клубы РПЛ выступили против включения «Оренбурга» в лигу в виде исключения
  • 14:47
    • Хачанов проиграл Нисикори на «Мастерсе» в Мадриде
  • 14:18
    • «Нижний Новгород» подтвердил отставку Евдокимова
  • 14:06
    • Аленичев может возглавить «Нижний Новгород»
  • 13:36
    • «Динамо» может подписать защитника «Байера»
    Все новости спорта

    «Сливочные» забьют после перерыва?

    «Челси» — «Реал» Мадрид. Ставка (к. 2.08) на голы в Лиге чемпионов по футболу 5 мая 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Челси Прогнозы на Реал Мадрид Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на футбол Испании Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Челси» — «Реал» Мадрид
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эдер Милитао
    «Челси» сыграет на своем поле с «Реалом» Мадрид в рамках полуфинала финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 5 мая, начало — в 22:00 мск. «Челси» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал 04 Мая 2021 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 22:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 3.25
  • Ставка!
    •

    «Челси»

    Ничья в Мадриде для лондонцев стала настоящим турнирным приобретением (1:1). Причем счет ведь открыл Кристиан Пулишич.

    В своем последнем матче в рамках АПЛ «Челси» добыл победу. В лондонском дерби команда Томаса Тухеля переиграла «Фулхэм» (2:0).

    Вот только в АПЛ у «аристократов» вряд ли выйдет подняться выше 3 места. За которое, к слову, еще предстоит побороться с «Лестером», имеющим двухочковый гандикап.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Разумеется, с учетом исхода первой встречи, англичане будут мотивированы отстоять свои ворота. Вот только удастся ли им это — тот еще вопрос.

    «Реал» Мадрид

    Домашняя ничья в первой встрече была для мадридцев сродни поражению. Теперь команде Зинедина Зидана нужно непременно забивать на «Стэмфорд Бридж».

  • Еще прогноз на «Челси» — «Реал» Мадрид
  • «Челси» и «Реал» снова сыграют вничью?

    • Впрочем, с таким форвардом, как Карим Бензема, эта задача видится вполне реальной. Да и остальные исполнители в распоряжении у Зидана — суперзвезды!

  • «Челси» избежал ловушки «Фулхэма». Теперь можно подумать о «Реале»
  • «Синие» закрепились на четвертом месте в АПЛ
  • 02/05/2021

    • В предыдущем туре Примеры «Реал» Мадрид добыл сверхважную викторию. Дома команда Зидана переиграла «Осасуну» (2:0).

    Правда, в чемпионате в руках «сливочных» отнюдь не все. Расчет лишь на собственные силы с надеждой на осечку лидера «Атлетико».

    Ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Челси» за 2.24, на ничью за 3.33, а на «Реал» Мадрид — за 3.48.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Лондонцы будут играть по счету, но вряд ли оставят свои ворота на замке.

    «Сливочным» во что бы то ни стало нужно забивать, что наверняка будет сделано.

    Мадридцы имеют звездную атакующую линию, которая хотя бы раз должна огорчить хозяев. Наши прогноз и ставка — «Реал» Мадрид забьет во 2 тайме с коэффициентом 2.08.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.70
  • Прогноз на матч Тим — Хирон
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  4.00
  • Экспресс дня 4 мая
  • Сегодня в 20:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Барселона — Зенит
  • Баскетбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Пари Сен-Жермен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Филадельфия — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Каролина — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Баффало — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Майами — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Ванкувер — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Спартак-2 — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Шанхай Шэньхуа — Шанхай Порт
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Зенит» — «Локомотив»
  • Молодец среди овец. Доминирование «Зенита» — признак деградации РПЛ
    • Вчера в 01:59     «Авангард» — чемпион
  • Месть Толчинского, успех Хартли. «Авангард» завоевал Кубок Гагарина
    • 01:15 29/04/2021     ЦСКА — «Уфа»
  • По наклонной. ЦСКА теряет очки, Влашича и шансы на еврокубки
    • 02:27 02/05/2021
    «Челси» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 05.05.2021. Прогнозы на футбол. «Сливочные» забьют после перерыва?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры