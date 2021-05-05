«Челси» сыграет на своем поле с «Реалом» Мадрид в рамках полуфинала финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 5 мая, начало — в 22:00 мск. «Челси» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

Ничья в Мадриде для лондонцев стала настоящим турнирным приобретением (1:1). Причем счет ведь открыл Кристиан Пулишич.

В своем последнем матче в рамках АПЛ «Челси» добыл победу. В лондонском дерби команда Томаса Тухеля переиграла «Фулхэм» (2:0).

Вот только в АПЛ у «аристократов» вряд ли выйдет подняться выше 3 места. За которое, к слову, еще предстоит побороться с «Лестером», имеющим двухочковый гандикап.

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Разумеется, с учетом исхода первой встречи, англичане будут мотивированы отстоять свои ворота. Вот только удастся ли им это — тот еще вопрос.

«Реал» Мадрид

Домашняя ничья в первой встрече была для мадридцев сродни поражению. Теперь команде Зинедина Зидана нужно непременно забивать на «Стэмфорд Бридж».

Еще прогноз на «Челси» — «Реал» Мадрид «Челси» и «Реал» снова сыграют вничью?

Впрочем, с таким форвардом, как Карим Бензема, эта задача видится вполне реальной. Да и остальные исполнители в распоряжении у Зидана — суперзвезды!

В предыдущем туре Примеры «Реал» Мадрид добыл сверхважную викторию. Дома команда Зидана переиграла «Осасуну» (2:0).

Правда, в чемпионате в руках «сливочных» отнюдь не все. Расчет лишь на собственные силы с надеждой на осечку лидера «Атлетико».

Ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Челси» за 2.24, на ничью за 3.33, а на «Реал» Мадрид — за 3.48.

Лондонцы будут играть по счету, но вряд ли оставят свои ворота на замке.

«Сливочным» во что бы то ни стало нужно забивать, что наверняка будет сделано.