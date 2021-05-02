«Валенсия»
«Валенсия» на текущий момент занимает скромное для себя 14 место. Правда, отрыв от опасной зоны выглядит вполне комфортным — шесть очков.
В активе у команды сейчас 36 очков. Левантийцы при этом имеют отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей — 41:48.
Команда не выиграла пять предыдущих поединков, в которых трижды сыграла вничью — с «Сосьедадом» (2:2), «Бетисом» (2:2) и «Алавесом» (1:1), а также проиграла «Кадису» (1:2) и «Осасуну» (1:3).
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
Предыдущий раз, когда клуб одержал победу, имел место 21 марта в домашнем поединке с «Гранадой» (2:1).
«Барселона»
«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 71 очко, но отстает всего на два балла лидеру «Атлетико» и проигрывает второму «Реалу» по личным встречам.
Подопечные Рональда Кумана в этом сезоне одержали 22 победы, пять раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений.
В 10 предыдущих турах каталонцы одержали сразу восемь побед, проиграв за этот период мадридскому «Реалу» (1:2), а также потерпели сенсационное поражение дома от «Гранады» (1:2) посреди недели.
Уже после поражения в Мадриде «сине-гранатовые» успели разгромить «Хетафе» (5:2) и одолеть «Вильярреал» (2:1), а перед этим выиграли Кубок Испании в финале против «Атлетика» (4:0).
Прогноз и ставка
Букмекеры считают закономерно фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,35.
Успех хозяев поля оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 5,50.
Наши прогноз и ставка — «Барселона» выиграет, в матче будет забито четыре или больше голов за 2,30.