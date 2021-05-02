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    «Валенсия» — «Барселона». Прогноз, ставка (к. 2.30) на матч чемпионата Испании по футболу 2 мая 2021 года

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    «Барселона» проиграла в прошлом туре
    В воскресенье, 2 мая, «Валенсия» на своем поле примет «Барселону» в рамках 34-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Месталья», начнется в 22:00 по московскому времени. «Валенсия» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 02 Мая 2021 года
    Валенсия
  • Валенсия
    •  Валенсия 22:00 Барселона Барселона
  • Барселона
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    Коэффициенты на матч
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  • 6.70
  • X
  • 5.05
  • 2
  • 1.42
  • Ставка!
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    «Валенсия»

    «Валенсия» на текущий момент занимает скромное для себя 14 место. Правда, отрыв от опасной зоны выглядит вполне комфортным — шесть очков.

    В активе у команды сейчас 36 очков. Левантийцы при этом имеют отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей — 41:48.

    Команда не выиграла пять предыдущих поединков, в которых трижды сыграла вничью — с «Сосьедадом» (2:2), «Бетисом» (2:2) и «Алавесом» (1:1), а также проиграла «Кадису» (1:2) и «Осасуну» (1:3).

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    Предыдущий раз, когда клуб одержал победу, имел место 21 марта в домашнем поединке с «Гранадой» (2:1).

    «Барселона»

    «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 71 очко, но отстает всего на два балла лидеру «Атлетико» и проигрывает второму «Реалу» по личным встречам.

    Подопечные Рональда Кумана в этом сезоне одержали 22 победы, пять раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений.

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    • В 10 предыдущих турах каталонцы одержали сразу восемь побед, проиграв за этот период мадридскому «Реалу» (1:2), а также потерпели сенсационное поражение дома от «Гранады» (1:2) посреди недели.

    Уже после поражения в Мадриде «сине-гранатовые» успели разгромить «Хетафе» (5:2) и одолеть «Вильярреал» (2:1), а перед этим выиграли Кубок Испании в финале против «Атлетика» (4:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают закономерно фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,35.

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    Успех хозяев поля оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 5,50.

    Наши прогноз и ставка — «Барселона» выиграет, в матче будет забито четыре или больше голов за 2,30.

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