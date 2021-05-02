В воскресенье, 2 мая, «Валенсия» на своем поле примет «Барселону» в рамках 34-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Месталья», начнется в 22:00 по московскому времени. «Валенсия» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Валенсия»

«Валенсия» на текущий момент занимает скромное для себя 14 место. Правда, отрыв от опасной зоны выглядит вполне комфортным — шесть очков.

В активе у команды сейчас 36 очков. Левантийцы при этом имеют отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей — 41:48.

Команда не выиграла пять предыдущих поединков, в которых трижды сыграла вничью — с «Сосьедадом» (2:2), «Бетисом» (2:2) и «Алавесом» (1:1), а также проиграла «Кадису» (1:2) и «Осасуну» (1:3).

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Предыдущий раз, когда клуб одержал победу, имел место 21 марта в домашнем поединке с «Гранадой» (2:1).

«Барселона»

«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 71 очко, но отстает всего на два балла лидеру «Атлетико» и проигрывает второму «Реалу» по личным встречам.

Подопечные Рональда Кумана в этом сезоне одержали 22 победы, пять раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений.

В 10 предыдущих турах каталонцы одержали сразу восемь побед, проиграв за этот период мадридскому «Реалу» (1:2), а также потерпели сенсационное поражение дома от «Гранады» (1:2) посреди недели.

Уже после поражения в Мадриде «сине-гранатовые» успели разгромить «Хетафе» (5:2) и одолеть «Вильярреал» (2:1), а перед этим выиграли Кубок Испании в финале против «Атлетика» (4:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают закономерно фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,35.

Успех хозяев поля оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 5,50.

Наши прогноз и ставка — «Барселона» выиграет, в матче будет забито четыре или больше голов за 2,30.