В пятницу, 30 апреля, в стартовом матче 34-го тура испанской Примеры в Виго на стадионе «Балайдос» сыграют местная «Сельта» и «Леванте». Начало — в 22:00 по мск. «Сельта» — «Леванте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сельта»

За пять туров до завершения чемпионата «Сельта» с 41 набранным баллом идет на девятой строке в турнирной таблице, уступая восемь баллов седьмой еврокубковой строке, которые будет нереально отыграть за оставшееся время.

В весенних поединках Примеры «небесно-голубые» провели восемь встреч, где по три раза играли вничью и терпели поражения, а также два поединка завершили мировыми результатами.

В своей последней проведенной игре первенства клуб из Виго в родных стенах смог переиграть «Осасуну» со счетом 2:1, тем самым прервав свою 3-матчевую безвыигрышную серию, в которой дважды терпел фиаско и раз сыграл вничью.

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Только две из минувших восьми встреч чемпионата «Сельта» выиграла в родных стенах. Еще в этот период она по три поединка заканчивала вничью и столько же раз терпела фиаско.

«Леванте»

«Леванте» на три строки ниже в турнирной таблице Примеры. У команды на счету на три очка меньше, чем у «Сельты».

Сейчас «лягушки» переживают непростой период . За последние восемь встреч первенства они шесть раз уходили с поля поверженными и дважды смогли выиграть. В последний раз они побеждали 10 апреля в гостях «Эйбар» (1:0).

В данный момент у левантийцев 3-матчевая серия поражений. В минувшем туре Примеры они на выезде оказались слабее «Эльче», уступив со счетом 0:1.

За пять последних выездных матчей чемпионата Италии «Леванте» дважды праздновал виктории и три раза уходил с поля ни с чем.

В первом круге эти команды расписали мировую со счетом 1:1, а в прошлом сезоне дважды выигрывал «Леванте» — 3:1 и 3:2.

Прогноз и ставка на «Сельта» — «Леванте»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сельты» — 1.90, победа «Леванте» — 4.54, ничья — 3.70.

За шесть последних очных противостояний этих клубов только раз они сыграли на меньше. Так что ожидаем от данной игры верхового исхода. Наш прогноз — ТБ 2,5.