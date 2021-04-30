«Сельта»
За пять туров до завершения чемпионата «Сельта» с 41 набранным баллом идет на девятой строке в турнирной таблице, уступая восемь баллов седьмой еврокубковой строке, которые будет нереально отыграть за оставшееся время.
В весенних поединках Примеры «небесно-голубые» провели восемь встреч, где по три раза играли вничью и терпели поражения, а также два поединка завершили мировыми результатами.
В своей последней проведенной игре первенства клуб из Виго в родных стенах смог переиграть «Осасуну» со счетом 2:1, тем самым прервав свою 3-матчевую безвыигрышную серию, в которой дважды терпел фиаско и раз сыграл вничью.
Только
«Леванте»
«Леванте» на три строки ниже в турнирной таблице Примеры. У команды на счету на три очка меньше, чем у «Сельты».
Сейчас
В данный момент у левантийцев 3-матчевая серия поражений. В минувшем туре Примеры они на выезде оказались слабее «Эльче», уступив со счетом 0:1.
За пять последних выездных матчей чемпионата Италии «Леванте» дважды праздновал виктории и три раза уходил с поля ни с чем.
В первом круге эти команды расписали мировую со счетом 1:1, а в прошлом сезоне дважды выигрывал «Леванте» — 3:1 и 3:2.
Прогноз и ставка на «Сельта» — «Леванте»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сельты» — 1.90, победа «Леванте» — 4.54, ничья — 3.70.
За шесть последних очных противостояний этих клубов только раз они сыграли на меньше. Так что ожидаем от данной игры верхового исхода. Наш прогноз — ТБ 2,5.