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    Сократится ли отставание «Браги» от «Бенфики»?

    «Маритиму» — «Брага». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, чемпионат Португалии, 29 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Маритиму» — «Брага»
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    «Брага» идет на 4-м месте
    В среду, 29 апреля, в поединке 30-го тура португальской Примейры «Маритиму» на своем поле примет «Брагу». Начало игры — в 22:30 по мск. «Маритиму» — «Брага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Маритиму»

    Еще недавно «Маритиму» провел серию из 10 матчй, в которых не проиграл только в двух из них. В конце зимы он расписал мировую с «Портимоненси» (0:0) в гостях и обыграл 12 марта «Насьонал» (2:1) также на выезде.

    Тем не менее, в четырех предыдущих поединках коллектив одержал три победы. Только в одном матче он уступил — «Белененсеш» (0:2).

    С 30 набранными пунктами «Львы Мадейры» находятся над зоной вылета на 14-й позиции. От нее команда оторвалась на четыре очка, а над 16-м местом в зоне плей-офф — на два.

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    Между тем, до верхней половины таблицы она отстает всего на четыре очка.

    «Брага»

    По итогам 29 сыгранных туров «Брага» с 58 набранными очками разместилась на четвертой строке в турнирной таблице, уступая пять баллов третьей позиции, но много проигрывает первым двум командам.

    «Архиепископы» за последние девять встреч первенства потерпели только два поражения. Еще в этот период «оружейники» четыре раза выиграли и три матча свели вничью.

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    • Первое поражение было 21 марта на своем поле от лиссабонской «Бенфики» со счетом 0:2. В прошлом туре клуб уступил другому столичному коллективу — «Спортингу» (0:1).

    Отрыв от пятого «Пасуш Феррейры» составляет 13 баллов, поэтому «Брага» может не смотреть назад, а думать о том, как подняться на третье место в зоне Лиги чемпионов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,57.

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    Успех хозяев поля оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 3,90.

    Наши прогноз и ставка — «Брага» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,20.

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