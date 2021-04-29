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    «Црвена Звезда» прибавит после перерыва?

    «Црвена Звезда» — «Войводина». Прогноз, ставка (к. 1.79) на футбол, чемпионат Сербии, 29 апреля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Црвена Звезда
    Прогноз и ставки на «Црвена Звезда» — «Войводина»
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    Милан Павков
    «Црвена Звезда» сыграет на своем поле с «Войводиной» в 34-го тура чемпионата Сербии. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 20:05 мск. «Црвена Звезда» — «Войводина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Црвена Звезда»

    «Црвена Звезда» по традиции лидирует в чемпионате, оторвавшись от «Партизана» на 12 очков. Скорее всего, чемпионство от команды вновь никуда не денется.

    В минувшем туре «Црвена Звезда» устроил на выезде форменный разгром «Инджии» (1:5). В 33 сыгранных матчах чемпионата белградская команда настреляла уже 95 мячей.

    Есть немалая вероятность, что «Црвена Звезда» оформит чемпионский титул уже в этом туре. По крайней мере, дома команда наверняка будет действовать в привычном атакующем ключе.

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    Поединки против «Войводины» для «Црвены Звезды» складываются довольно удачно. Более того, с 2016 года белградцы регулярно бьют соперника.

    «Войводина»

    «Войводина» заслуженно находится на 3 месте в турнирной таблице. В чемпионской гонке команда из Нови-Сада не участвует, сражаясь за бронзовые медали с «Чукаричками».

    В активе у «Войводины» на данный момент 66 очков. К слову, у «Чукаричек» на один пункт меньше, так что «бронзовая» гонка в самом разгаре.

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    • Причем «Войводина» в минувшем туре дома проиграла «Металацу» (1:2). Поражение от середняка в планы явно не входило…

    До того команда из Нови-Сада минимально уступила «Партизану» в полуфинале Кубка Сербии. Впрочем, есть высокая вероятность продления неудачной серии, особенно с учетом силы оппонента.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Црвену Звезду» за 1.25, на ничью за 5.50, а на «Войводину» — за 11.00.

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    Хозяева наверняка будут активно атаковать, ведь имеют шанс досрочно выиграть чемпионат.

    «Войводина» неудачно играет с белградцами, к тому же проиграла в двух последних поединках.

    Чемпион будет максимально настроен в очередной раз добыть титул сильнейшего клуба страны, так что будет активен в атаке с первых минут. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.79.

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