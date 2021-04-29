В четверг, 29 апреля, в 38-м туре турецкой Суперлиги «Аланияспор» на своем поле сыграет с «Фенербахче». Стартовый свисток будет дан в 20:30 по мск. «Аланияспор» — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аланияспор»

После 36 сыгранных матчей «Аланияспор» с 56 набранными очками идет на шестой позиции в турнирной таблице турецкой Суперлиги, существенно отставая от четвертой еврокубковой строки.

За последние четыре игры первенства «зелено-оранжевые» потерпели только одно поражение, а до этого у них был период из трех фиаско подряд, где был забить всего лишь один гол.

В своей последней проведенной игре чемпионата коллектив из курортного города расписал выездную мировую с «Башакшехиром» (0:0), а туром ранее переиграл дома «Газиантеп» со счетом 3:2.

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За минувшие девять домашних встреч Суперлиги «Антальяспор» потерпела только две неудачи, одну встречу завершила вничью и одержала шесть викторий.

«Фенербахче»

«Фенербахче» после 35 проведенных матчей чемпионата Турции разместилась на второй строке в турнирной таблице, уступая три очка лидеру и на столько же опережает третью команду.

Сейчас у «канареек» 6-матчевая беспроигрышная серия, в которой они добились четырех выигрышей и два матча свели вничью. Всего в отрезке последних десяти игр они потерпели лишь одну неудачу.

В минувшем игровом дне первенства коллектив из Стамбула на своем стадионе обыграл «Касымпашу» со счетом 3:2, что стало для него третьим выигрышем подряд, правда, в каждом из них он пропускал.

На выезде в рамках чемпионата страны «Фенербахче» не уступает на выезде на протяжении последних десяти игр, семь раз победив за это период при трех ничьих.

В первом круге «Фенер» дома обыграл своего предстоящего противника со счетом 2:1, в прошлом сезоне «Аланияспор»в родных стенах одолела «канареек» (3:1), а в Стамбуле была ничья 1:1.

Прогноз и ставка на «Аланияспор» — «Фенербахче»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Фенербахче» предлагают — 2.30.

На викторию «Аланияспор» дают — 3.09, ничья оценена — в 3.72.

«Фенеру» в последнее время очень тяжело даются матчи в Алании, где он зачастую теряет очки. Вполне возможно, что и сейчас стамбульцы оступятся. Наша ставка — 1Х.