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    «Аланияспор» — «Фенербахче». Прогноз, ставка (к. 1.67) на футбол, чемпионат Турции, 29 апреля 2021 года

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    «Аланияспор» — «Фенербахче»
    В четверг, 29 апреля, в 38-м туре турецкой Суперлиги «Аланияспор» на своем поле сыграет с «Фенербахче». Стартовый свисток будет дан в 20:30 по мск. «Аланияспор» — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 29 Апреля 2021 года
    Аланьяспор
  • Турция. Суперлига
    •  Аланьяспор 20:30 Фенербахче Фенербахче
  • Стамбул
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.05
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
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    «Аланияспор»

    После 36 сыгранных матчей «Аланияспор» с 56 набранными очками идет на шестой позиции в турнирной таблице турецкой Суперлиги, существенно отставая от четвертой еврокубковой строки.

    За последние четыре игры первенства «зелено-оранжевые» потерпели только одно поражение, а до этого у них был период из трех фиаско подряд, где был забить всего лишь один гол.

    В своей последней проведенной игре чемпионата коллектив из курортного города расписал выездную мировую с «Башакшехиром» (0:0), а туром ранее переиграл дома «Газиантеп» со счетом 3:2.

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    За минувшие девять домашних встреч Суперлиги «Антальяспор» потерпела только две неудачи, одну встречу завершила вничью и одержала шесть викторий.

    «Фенербахче»

    «Фенербахче» после 35 проведенных матчей чемпионата Турции разместилась на второй строке в турнирной таблице, уступая три очка лидеру и на столько же опережает третью команду.

    Сейчас у «канареек» 6-матчевая беспроигрышная серия, в которой они добились четырех выигрышей и два матча свели вничью. Всего в отрезке последних десяти игр они потерпели лишь одну неудачу.

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    • В минувшем игровом дне первенства коллектив из Стамбула на своем стадионе обыграл «Касымпашу» со счетом 3:2, что стало для него третьим выигрышем подряд, правда, в каждом из них он пропускал.

    На выезде в рамках чемпионата страны «Фенербахче» не уступает на выезде на протяжении последних десяти игр, семь раз победив за это период при трех ничьих.

    В первом круге «Фенер» дома обыграл своего предстоящего противника со счетом 2:1, в прошлом сезоне «Аланияспор»в родных стенах одолела «канареек» (3:1), а в Стамбуле была ничья 1:1.

    Прогноз и ставка на «Аланияспор» — «Фенербахче»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Фенербахче» предлагают — 2.30.

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    На викторию «Аланияспор» дают — 3.09, ничья оценена — в 3.72.

    «Фенеру» в последнее время очень тяжело даются матчи в Алании, где он зачастую теряет очки. Вполне возможно, что и сейчас стамбульцы оступятся. Наша ставка — 1Х.

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