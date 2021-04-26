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    «Лестер» воспользуется настроем «Кристал Пэлас»?

    «Лестер» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 1.83) и ставки на чемпионат Англии 26 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Кристал Пэлас»
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    «Лестер»
    «Лестер» сыграет на своем поле с «Кристал Пэлас» в рамках 33-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 апреля, начало — в 22:00 мск. «Лестер» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лестер»

    «Лестер» после 32-х сыгранных матчей находится на втором месте. И ориентироваться команде Брендана Роджерса надо, в первую очередь, на тех, кто находится позади. Отрыв от «Челси» составляет одно очко, а от «Вест Хэма» — три.

    В прошлом туре «Лестер» уверенно выиграл у «Вест Бромвича» — домашняя победа со счетом 3:0. Наконец-то забил Джейми Варди, до этого молчавший 11 матчей.

    Перед этим же у «Лестера» были поражения от «Манчестер Сити» и «Вест Хэма», которые и дали повод сомневаться в том, что «лисы» финишируют в топ-4. Теперь уже в этом нет такой уверенности, как еще в начале весны.

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    • «Лестер» в шести предыдущих матчах АПЛ на своем поле одержал три победы и столько же раз проиграл.

    «Кристал Пэлас»

    Тем временем «Кристал Пэлас» находится на 13-й строчке. Но это тот случай, когда команда может расслабиться и спокойно ждать отпуска, параллельно играя в свое удовольствие.

    «Кристал Пэлас» находится на приличном расстоянии от зоны вылета — отрыв от 18-го места составляет 11 очков. За будущее можно не беспокоиться.

    У «Кристал Пэлас» в середине месяца возникла небольшая пауза из-за переноса некоторых матчей. Последний раз команда Роя Ходжсона играла 10 апреля, когда с треском уступила «Челси» (1:4).

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    Но зато перед этим была ничья с «Эвертоном» и победа над «Вест Бромвичем».

    Прогноз и ставка

    На «Лестер» в этом матче можно поставить за 1.47, ничью букмекеры предлагают за 4.45, а победу «Кристал Пэлас» — за 8.30.

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    Таким команды, как «Кристал Пэлас», которые не переживают за результат, по-своему тоже опасны. Но в предстоящей игре на первый план выйдет мотивация хозяев. «Лестер» вряд ли захочет дарить конкурентам путевку в Лигу чемпионов.

    Ставка — победа «Лестера» + тотал матча больше 1,5 за 1.83.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Лестера» больше 2,0 за 2.31.

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