В воскресенье, 25 апреля, в рамках 33-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» на своем поле сыграет с «Бернли». Начало игры — в 14:00 по мск. «Вулверхэмптон» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» идет на 12 месте в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 41 набранный балл и уже решил свою задачу на сезон.

В минувшем туре первенства «волки» на своем поле обыграли «Шеффилд Юнайтед» со счетом 1:0, что стало их второй викторией после 5-матчевой безвыигрышной серии.

В этот неудачный период «Вулвз» дважды на выезде сыграли вничью и потерпели три поражения, два из которых были в родных стенах, но оба раза они уступили минимально.

Все прогнозы на АПЛ

22 из 41 очка «Вулверхэмптон» заработал на своей территории. Он добился шести выигрышей, столько же раз терпел фиаско и четыре раза играл вничью, разница мячей — 18:18.

«Бернли»

«Бернли» перед этим туром находится на 17 строке в турнирной таблице, имея на своем счету 33 очка, но зону вылета опережает на шесть пунктов и у него есть игра в запасе.

К данному поединку «бордовые» подходят после гостевого поражения от «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:3. Этот проигрыш стал для них третьим подряд. А перед этим они уступили только раз за семь игр.

Правда, и викторий за этот период у коллектива было всего две. Стоит отметить, что уже шесть матчей подряд «Бернли» не остается без забитых голов.

Только 15 из 33 баллов команда заработала вне родных стен, выиграв четыре встречи при трех мировых исходах и девяти поражениях, разница забитых и пропущенных — 13:27.

В первом круге «Вулверхэмптон» на выезде проиграл «Бернли» со счетом 1:2, а в прошлом сезоне они дважды сыграли вничью 1:1.

Прогноз и ставка на «Вулверхэмптон» — «Бернли»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вулверхэмптона» предлагают — 2.13.

На викторию «Бернли» дают — 3.88, ничья оценена — в 3.44.

В этой игре рекомендуем поставить на ту команду, которой больше нужны очки. Наш прогноз — Х2.