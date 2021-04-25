В воскресенье, 25 апреля, в 36-го тура второго испанского дивизиона «Мирандес» на своем поле примет «Альмерию». Встреча начнется в 17:00 по мск. «Мирандес» — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мирандес»

«Мирандес» с 48 баллами разместился на 10 месте в турнирной таблице второго по рангу дивизиона Испании, отстав уже на восемь пунктов от зоны плей-офф повышения.

«Кабаны» за последние восемь встреч первенства добились только двух викторий, одна из которых была 14 апреля в гостях над «Райо Вальекано» (1:0). Еще в этот период они дважды сыграли вничью и проиграли четыре поединка.

В минувшем туре «красные» на своей арене разошлись миром с «Тенерифе» (0:0), а перед этим проиграли с минимальным счетом 0:1 на выезде «Альбасете».

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Только в один матч из пяти последних «Мирандес» выиграл на своей арене. Также коллектив в данном отрезке раз уступил и трижды делил очки со своими оппонентами.

«Альмерия»

«Альмерия» с 61 набранным пунктом находится на третьей строке в турнирной таблице Сегунды, отставая от второй позиции, дающей прямой билет в Примеру, на семь баллов.

Андалузцы в отрезке последних шести встреч первенства добились всего лишь одной виктории, обыграв еще в конце марта на выезде «Малагу» со счетом 3:0. Также в этот период они трижды сыграли вничью и потерпели три фиаско.

В минувшем туре чемпионата «красно-белые» на своей арене разошлись миром с «Эспаньолом» (1:1), а перед этим поочередно потерпели фиаско от «Райо Вальекано» (0:1) дома и «Сарагосе» (1:2) на выезде.

Только дважды за последние семь гостевых встреч «Альмерия» праздновала победу. Еще четыре поединка она проиграла и одну игру свела вничью.

В первом круге «Альмерия» дома победила «Мирандес» со счетом 2:1, а в прошлом сезоне андалузцы в играх с «кабанами» набрали четыре очка, выиграв 3:1 на своем поле и сыграв 2:2 в гостях.

Прогноз и ставка на «Мирандес» — «Альмерия»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Альмерии» — 2.46, победа «Мирандеса» — 3.13, ничья — 3.10.

В семи последних очных встречах этих клубов забивалось минимум два мяча. Прогнозируем, что и на этот раз будет забита минимум столько же.