ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Флорентино ПересПроект в режиме ожидания. Перес надеется спасти Суперлигу
  • 21:58
    • Чеферин: Клубы должны определиться, либо они участвуют в Суперлиге, либо в еврокубках
  • 23:53
    • Автогол Лено позволил «Эвертону» выиграть у «Арсенала»
  • 21:51
    • Кейн может пропустить финал Кубка лиги против «Ман Сити»
  • 21:25
    • ESPN: «Барселона» предложит Месси двухлетний контракт
  • 21:09
    • Клубы, вышедшие из Суперлиги, должны заплатить штраф в размере 150 млн евро
  • 19:26
    • «Зенит» готовит 20 млн евро за форварда «Монпелье»
  • 18:23
    • Третьяк подтвердил отказ Панарина сыграть на ЧМ-2021
    Все новости спорта

    Ожидаем минимум два забитых мяча в этой игре

    «Мирандес» — «Альмерия». Прогноз и ставка (к. 1.70) на футбол, чемпионат Испании, 25 апреля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Альмерию
    Прогноз и ставки на «Мирандес» — «Альмерия»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Альмерия»
    В воскресенье, 25 апреля, в 36-го тура второго испанского дивизиона «Мирандес» на своем поле примет «Альмерию». Встреча начнется в 17:00 по мск. «Мирандес» — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Сегунда 25 Апреля 2021 года
    Мирандес
  • Испания. Сегунда
    •  Мирандес 17:00 Альмерия Альмерия
  • Испания. Сегунда
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.90
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
    •

    «Мирандес»

    «Мирандес» с 48 баллами разместился на 10 месте в турнирной таблице второго по рангу дивизиона Испании, отстав уже на восемь пунктов от зоны плей-офф повышения.

    «Кабаны» за последние восемь встреч первенства добились только двух викторий, одна из которых была 14 апреля в гостях над «Райо Вальекано» (1:0). Еще в этот период они дважды сыграли вничью и проиграли четыре поединка.

    В минувшем туре «красные» на своей арене разошлись миром с «Тенерифе» (0:0), а перед этим проиграли с минимальным счетом 0:1 на выезде «Альбасете».

    Все прогнозы на футбол

    Только в один матч из пяти последних «Мирандес» выиграл на своей арене. Также коллектив в данном отрезке раз уступил и трижды делил очки со своими оппонентами.

    «Альмерия»

    «Альмерия» с 61 набранным пунктом находится на третьей строке в турнирной таблице Сегунды, отставая от второй позиции, дающей прямой билет в Примеру, на семь баллов.

    Андалузцы в отрезке последних шести встреч первенства добились всего лишь одной виктории, обыграв еще в конце марта на выезде «Малагу» со счетом 3:0. Также в этот период они трижды сыграли вничью и потерпели три фиаско.

  • Будущее АПЛ: как позор «эгоистичной шестерки» повлияет на футбол в Англии?
  • Болельщики всухую победили владельцев клубов в борьбе за историческое наследие
  • 22/04/2021

    • В минувшем туре чемпионата «красно-белые» на своей арене разошлись миром с «Эспаньолом» (1:1), а перед этим поочередно потерпели фиаско от «Райо Вальекано» (0:1) дома и «Сарагосе» (1:2) на выезде.

    Только дважды за последние семь гостевых встреч «Альмерия» праздновала победу. Еще четыре поединка она проиграла и одну игру свела вничью.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    В первом круге «Альмерия» дома победила «Мирандес» со счетом 2:1, а в прошлом сезоне андалузцы в играх с «кабанами» набрали четыре очка, выиграв 3:1 на своем поле и сыграв 2:2 в гостях.

    Прогноз и ставка на «Мирандес» — «Альмерия»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Альмерии» — 2.46, победа «Мирандеса» — 3.13, ничья — 3.10.

    В семи последних очных встречах этих клубов забивалось минимум два мяча. Прогнозируем, что и на этот раз будет забита минимум столько же.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Оклахома — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Чикаго — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Калгари — Монреаль
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Оренбург — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Шинник — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Урал — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Синнер — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Борнмут — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Мертенс — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Эльче — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Акрон — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Торпедо — Текстильщик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Лионель Месси
  • Первый титул новой эры. «Барса» поиздевалась над «Атлетиком»
    • 14:34 18/04/2021     Флорентино Перес
  • Мятеж миллионеров. Как Суперлига взорвала футбольный мир
    • 20:32 19/04/2021     «Спартак» — «Уфа»
  • Грустный праздник. В день рождения «Спартака» «Уфа» выбила его из чемпионской гонки
    • 03:08 19/04/2021
    «Мирандес» — «Альмерия»: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 25.04.2021. Прогнозы на футбол. Ожидаем минимум два забитых мяча в этой игре
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры