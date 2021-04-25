«Лион» сыграет на своем поле против «Лилля» в рамках 34-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 25 апреля, начало — в 22:00 мск. «Лион» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лион»

«Лион» после 33-х туров занимает в турнирной таблице Лиги 1 четвертое место. Команда Руди Гарссии на данный момент замыкает четверку участников чемпионской гонки. Такой интриги в чемпионате Франции не было очень давно.

«Лион» мог быть сейчас как минимум вторым, но в пяти предыдущих матчах одержал лишь две победы.

После ничьих с «Реймсом» и «Лансом» и поражения от «Пари Сен-Жермен» хозяева выиграли у «Анже» и «Нанта». При этом нельзя сказать, что у «Лиона» был какой-то спад. Проблема в другом — во Франции против любой команды сложно играть.

Среди недели «Лион» вылетел из Кубка Франции, уступив дома «Монако». И это абсолютно несправедливый исход. В первом тайме мяч дважды угодил в штангу ворот соперника и еще один раз в перекладину — чистейшее невезение. А сразу после перерыва арбитр удалил игрока «Лиона», но команда Гарсии даже после этого продолжала нагнетать.

«Лилль»

Тем временем «Лилль» продолжает лидировать. Правда, отрыв от конкурентов совсем незначительный: одно очко от «Пари Сен-Жермен», два от «Монако» и три — от «Лиона».

В апреле «Лилль» набрал в трех матчах семь очков. При этом в начале месяца команда Кристофа Гальтье выиграла на выезде у «Пари Сен-Жермен» (1:0).

Потом еще была победа над «Метцем». А в прошлом туре «Лилль» не смог выиграть на своем поле у «Монпелье» — ничья 1:1. Опять-таки, ничего удивительного для французского чемпионата.

Все прогнозы на Лигу 1

Стоит также обратить внимание на гостевую статистику «Лилля» — девять побед и ничья в 10-ти предыдущих матчах. И всего лишь три (!) пропущенных мяча. Если честно, это невероятно.

Прогноз и ставка

На «Лион» в этом матче можно поставить за 2.17, ничью букмекеры предлагают за 3.68, а победу «Лилля» — за 3.70.

«Лион» очень многим импонирует по стилю игры — на это действительно интересно смотреть. Но, глядя на то, как «Лилль» играет в гостях, по поводу возможной победы хозяев начинают закрадываться сомнения. О чем говорить, если команда Гальтье даже в Париже набрала три очка — и ни разу не пропустила.

Скорее всего, «Лилль» продлит свою невероятную выездную серию.

Ставка — победа «Лилля» или ничья за 1.83.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Лилля» больше 1,0 за 2.04.