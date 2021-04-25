ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Флорентино ПересПроект в режиме ожидания. Перес надеется спасти Суперлигу «Миннесота»НХЛ. Дубль Капризова, два ассиста Панарина и шайба Бучневича
  • 21:58
    • Чеферин: Клубы должны определиться, либо они участвуют в Суперлиге, либо в еврокубках
  • 07:15
    • Гиггза отстранили от работы со сборной Уэльса
    Все новости спорта

    «Лилль» выиграет и на поле «Лиона»?

    «Лион» — «Лилль». Прогноз (к. 1.83) и ставки на чемпионат Франции 25 апреля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лион Прогнозы на Лилль Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Лион» — «Лилль»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лилль» одержал девять побед в десяти предыдущих матчах в гостях
    «Лион» сыграет на своем поле против «Лилля» в рамках 34-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 25 апреля, начало — в 22:00 мск. «Лион» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 25 Апреля 2021 года
    Лион
  • Лион
    •  Лион 22:00 Лилль Лилль
  • Франция. Лига 1
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.08
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 3.60
  • Ставка!
    •

    «Лион»

    «Лион» после 33-х туров занимает в турнирной таблице Лиги 1 четвертое место. Команда Руди Гарссии на данный момент замыкает четверку участников чемпионской гонки. Такой интриги в чемпионате Франции не было очень давно.

    «Лион» мог быть сейчас как минимум вторым, но в пяти предыдущих матчах одержал лишь две победы.

    После ничьих с «Реймсом» и «Лансом» и поражения от «Пари Сен-Жермен» хозяева выиграли у «Анже» и «Нанта». При этом нельзя сказать, что у «Лиона» был какой-то спад. Проблема в другом — во Франции против любой команды сложно играть.

    Среди недели «Лион» вылетел из Кубка Франции, уступив дома «Монако». И это абсолютно несправедливый исход. В первом тайме мяч дважды угодил в штангу ворот соперника и еще один раз в перекладину — чистейшее невезение. А сразу после перерыва арбитр удалил игрока «Лиона», но команда Гарсии даже после этого продолжала нагнетать.

    «Лилль»

    Тем временем «Лилль» продолжает лидировать. Правда, отрыв от конкурентов совсем незначительный: одно очко от «Пари Сен-Жермен», два от «Монако» и три — от «Лиона».

    В апреле «Лилль» набрал в трех матчах семь очков. При этом в начале месяца команда Кристофа Гальтье выиграла на выезде у «Пари Сен-Жермен» (1:0).

    Потом еще была победа над «Метцем». А в прошлом туре «Лилль» не смог выиграть на своем поле у «Монпелье» — ничья 1:1. Опять-таки, ничего удивительного для французского чемпионата.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Стоит также обратить внимание на гостевую статистику «Лилля» — девять побед и ничья в 10-ти предыдущих матчах. И всего лишь три (!) пропущенных мяча. Если честно, это невероятно.

    Прогноз и ставка

    На «Лион» в этом матче можно поставить за 2.17, ничью букмекеры предлагают за 3.68, а победу «Лилля» — за 3.70.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    «Лион» очень многим импонирует по стилю игры — на это действительно интересно смотреть. Но, глядя на то, как «Лилль» играет в гостях, по поводу возможной победы хозяев начинают закрадываться сомнения. О чем говорить, если команда Гальтье даже в Париже набрала три очка — и ни разу не пропустила.

    Скорее всего, «Лилль» продлит свою невероятную выездную серию.

    Ставка — победа «Лилля» или ничья за 1.83.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Лилля» больше 1,0 за 2.04.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Оренбург — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Шинник — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Урал — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Синнер — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Борнмут — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Мертенс — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Эльче — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Акрон — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Торпедо — Текстильщик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Майнц — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Зенит — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Авангард — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Лионель Месси
  • Первый титул новой эры. «Барса» поиздевалась над «Атлетиком»
    • 14:34 18/04/2021     Флорентино Перес
  • Мятеж миллионеров. Как Суперлига взорвала футбольный мир
    • 20:32 19/04/2021     «Спартак» — «Уфа»
  • Грустный праздник. В день рождения «Спартака» «Уфа» выбила его из чемпионской гонки
    • 03:08 19/04/2021
    «Лион» — «Лилль»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 25.04.2021. Прогнозы на футбол. «Лилль» выиграет и на поле «Лиона»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры