«Боруссия» М
«Боруссия» после 30-ти сыгранных матчей занимает в таблице Бундеслиги седьмое место. У Гладбаха еще остается шанс на попадание в групповой этап Лиги Европы.
Изначально «Боруссия» претендовала даже на место в топ-4, но все сломалось в тот момент, когда стало известно, что главный тренер Марко Розе летом перейдет на работу в дортмундскую «Боруссию». Сразу после этого объявления Гладбах выдал затяжную серию неудачных матчей.
Весной «Боруссия» немного пришла в себя. У хозяев был отрезок из четырех матчей, в которых они набрали 10 очков. Здесь, в первую очередь, выделяется домашняя победа над «Айнтрахтом» со счетом 4:0.
Но в прошлом туре «Боруссия» снова проиграла — на этот раз «Хоффенхайму» (2:3). В конце первого тайма команда Розе вела 2:0, но после перерыва пропустила три мяча.
«Боруссия» потерпела три поражения в пяти предыдущих матчах на своем поле.
«Арминия»
Тем временем «Арминия» продолжает отчаянно бороться за сохранение прописки в элитном дивизионе. И очень похоже на то, что гости достигнут своей цели.
«Арминия» на данный момент занимает 15-е место. Отрыв от конкурентов незначительный, но, учитывая последние результаты, обойти команду из Билефельда будет не так просто.
Беспроигрышная серия «Арминии» составляет четыре матча, в которых она пропустила лишь один мяч.
Кроме того, не будем забывать, что в середине марта «Арминия» выиграла у леверкузенского «Байера».
Прогноз и ставка
На «Боруссию» в этом матче можно поставить за 1.62, ничью букмекеры предлагают за 3.98, а победу «Арминии» — за 6.40.
Ставить на гостей, конечно же, опасно, но очевидно, что «Арминия» способна как минимум забить один мяч. Команда отлично подготовилась к заключительной части сезона. «Боруссия» же откровенно доигрывает сезон.
Ставка — гол «Арминии» за 1.54.
Также можно рассмотреть ставку на обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.14. Суть в том, что хозяева точно не будут осторожничать, им это в последнее время совсем несвойственно. Так что матч может получиться результативным.