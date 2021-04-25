«Боруссия» из Менхенгладбаха встретится на своем поле с «Арминией» в рамках 31-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 25 апреля, начало — в 19:00 мск. «Боруссия» Менхенгладбах — «Арминия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» М

«Боруссия» после 30-ти сыгранных матчей занимает в таблице Бундеслиги седьмое место. У Гладбаха еще остается шанс на попадание в групповой этап Лиги Европы.

Изначально «Боруссия» претендовала даже на место в топ-4, но все сломалось в тот момент, когда стало известно, что главный тренер Марко Розе летом перейдет на работу в дортмундскую «Боруссию». Сразу после этого объявления Гладбах выдал затяжную серию неудачных матчей.

Весной «Боруссия» немного пришла в себя. У хозяев был отрезок из четырех матчей, в которых они набрали 10 очков. Здесь, в первую очередь, выделяется домашняя победа над «Айнтрахтом» со счетом 4:0.

Но в прошлом туре «Боруссия» снова проиграла — на этот раз «Хоффенхайму» (2:3). В конце первого тайма команда Розе вела 2:0, но после перерыва пропустила три мяча.

«Боруссия» потерпела три поражения в пяти предыдущих матчах на своем поле.

«Арминия»

Тем временем «Арминия» продолжает отчаянно бороться за сохранение прописки в элитном дивизионе. И очень похоже на то, что гости достигнут своей цели.

«Арминия» на данный момент занимает 15-е место. Отрыв от конкурентов незначительный, но, учитывая последние результаты, обойти команду из Билефельда будет не так просто.

Беспроигрышная серия «Арминии» составляет четыре матча, в которых она пропустила лишь один мяч.

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Кроме того, не будем забывать, что в середине марта «Арминия» выиграла у леверкузенского «Байера».

Прогноз и ставка

На «Боруссию» в этом матче можно поставить за 1.62, ничью букмекеры предлагают за 3.98, а победу «Арминии» — за 6.40.

Ставить на гостей, конечно же, опасно, но очевидно, что «Арминия» способна как минимум забить один мяч. Команда отлично подготовилась к заключительной части сезона. «Боруссия» же откровенно доигрывает сезон.

Ставка — гол «Арминии» за 1.54.

Также можно рассмотреть ставку на обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.14. Суть в том, что хозяева точно не будут осторожничать, им это в последнее время совсем несвойственно. Так что матч может получиться результативным.