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    «Астон Вилла» — «Вест Бромвич». Прогноз, ставка (к. 1.94) на футбол, чемпионат Англии, 25 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Вест Бромвич»
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    Джон Макгинн
    В воскресенье, 25 апреля, «Астон Вилла» в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» примет «Вест Бромвич» в 33-м туре английской Премьер-лиги. Игра начнется в 21:00 по мск. «Астон Вилла» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 25 Апреля 2021 года
    Астон Вилла
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    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» с 44 набранными баллами идет сейчас на 11 позиции в турнирной таблице АПЛ, но по потерянным очкам она может улучшить свои позиции на несколько строк.

    Несколько дней тому назад бирмингемцы проиграли дома «Манчестер Сити» со счетом 1:2. Это было их второе подряд поражение. Ранее они уступили в гостях «Ливерпулю» (1:2), пропустив решающий гол в компенсированное время.

    Победить «Вилла» смогла всего один раз за семь предыдущих матчей при двух ничьих и четырех поражениях. При этом матчи с ее участием зачастую были малорезультативными.

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    20 из 44 общих набранных очков «Астон Вилла» добыла в родных стенах. Команда выиграла шесть игр, семь раз терпела фиаско и дважды играла вничью, разница мячей составляет 24:21.

    «Вест Бромвич»

    «Вест Бромвичу» избежать вылета поможет только чудо. Сейчас он идет предпоследним с 24 очками и отстает от безопасной строки на девять пунктов.

    «Дрозды» в минувшем туре проиграли в гостях 0:3 «Лестеру». А перед этим превосходно провели две встречи, выиграв обе с крупным результатом. На выезде они сенсационно разгромили 5:2 «Челси», а на своем поле одолели 3:0 «Саутгемптон».

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  • Вчера

    • До этого «Альбион» добился всего лишь одной виктории в 11 проведенных поединках первенства. Еще в этот период они шесть встреч проиграл и четыре матча свел вничью.

    Вне родных стен в текущей Премьер-лиге «Вест Бромвич» заработал всего десять пунктов, выиграв две игры при четырех мировых исходах и десяти фиаско, разница мячей — 16:29.

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    В первом круге «Астон Вилла» разгромила «Вест Бромвичем» на его арене со счетом 3:0.

    Прогноз и ставка на «Астон Вилла» — «Вест Бромвич»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Астон Виллы» — 1.94, победа «Вест Бромвича» — 4.18, ничья — 3.82.

    Прогнозируем, что «Виллианы» на своем поле справятся с безнадежным «Альбионом», который уже одной ногой в Чемпионшипе. Наша ставка — П1.

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