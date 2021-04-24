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    «Зенит» не позволит «Ротору» выбраться из зоны вылета

    «Зенит» — «Ротор». Прогноз, ставка (к. 1.64) на футбол, чемпионат России, 24 апреля 2021 года

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    «Зенит»
    В субботу, 24 апреля, в рамках 27-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Зенит» и «Ротор». Игра пройдет в Петербурге, на стадионе «Газпром Арена», начало — в 16:30 по мск. «Зенит» — «Ротор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 24 Апреля 2021 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 16:30 Ротор Ротор
  • Волгоград
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.11
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  • 10.00
  • 2
  • 20.00
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    «Зенит»

    Март подопечные Сергея Семака начали с того, что проиграли в компенсированное время «Рубину» (1:2) в Казани, а затем дома разгромили грозненский «Ахмат» (4:0).

    После этого «Зенит» отправил в отставку Гончаренко, на выезде справившись с ЦСКА (3:2), а вернувшись домой одержал победу над «Химками» (2:0)

    В последних матчах петербургский клуб на выезде одолел «Сочи» (2:1) и в гостях же спасся в матче с «Краснодаром» (2:2), проигрывая по ходу второго тайма со счетом 0:2.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 26 туров «Зенит» возглавляет таблицу РПЛ с 55 очками. Разница мячей 59-24, 16 голов забил Сердар Азмун, еще 13 голов у Артема Дзюбы. Под вопросом участие Ловрена.

    «Ротор»

    Волгоградцы начали март с домашней безголевой ничьей с «Химками» (0:0), после чего «всухую» проиграли пять матчей подряд, начав с выездного поражения на последних минутах от «Урала» (0:1).

    Календарь у «Ротор» выдался не слишком удачным, что привело к домашнего разгрому от «Ростова» (0:4) и поражению на своем поле от «Локомотива» (0:2).

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    • В последних матчах подопечные Александра Хацкевича были биты сначала ЦСКА на выезде — 0:2, а потом дома крупно проиграли «Динамо» (0:3).

    После 26 туров «Ротор» с 18 очками на 15 месте — 2 очка до зоны стыков. Разница мячей 12-43, Камиль Муллин забил 3 мяча.

    Прогноз и ставки

    На победу «Зенита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.12, на ничью в основное время — 9.40, а на победу «Ротора» — 23.00.

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    В первом круге «Зенит» победил в гостях со счетом 2:0. До этого команды встречали лишь в сезоне 2003/2004.

    В этом году «Ротор» победил лишь полумертвый «Тамбов» (3:1), так что в успехе питерцев нет никаких сомнений. Прогнозируем, что «Зенит» крупно победит всухую.

    Тамбовчане не могут забить уже шесть матчей подряд. Интересен вариант для ставок «Обе забьют — нет» за 1.53 и ТМ 3,5 за 1.81.

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