В субботу, 24 апреля, в рамках 27-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Зенит» и «Ротор». Игра пройдет в Петербурге, на стадионе «Газпром Арена», начало — в 16:30 по мск. «Зенит» — «Ротор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зенит»

Март подопечные Сергея Семака начали с того, что проиграли в компенсированное время «Рубину» (1:2) в Казани, а затем дома разгромили грозненский «Ахмат» (4:0).

После этого «Зенит» отправил в отставку Гончаренко, на выезде справившись с ЦСКА (3:2), а вернувшись домой одержал победу над «Химками» (2:0)

В последних матчах петербургский клуб на выезде одолел «Сочи» (2:1) и в гостях же спасся в матче с «Краснодаром» (2:2), проигрывая по ходу второго тайма со счетом 0:2.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 26 туров «Зенит» возглавляет таблицу РПЛ с 55 очками. Разница мячей 59-24, 16 голов забил Сердар Азмун, еще 13 голов у Артема Дзюбы. Под вопросом участие Ловрена.

«Ротор»

Волгоградцы начали март с домашней безголевой ничьей с «Химками» (0:0), после чего «всухую» проиграли пять матчей подряд, начав с выездного поражения на последних минутах от «Урала» (0:1).

Календарь у «Ротор» выдался не слишком удачным, что привело к домашнего разгрому от «Ростова» (0:4) и поражению на своем поле от «Локомотива» (0:2).

В последних матчах подопечные Александра Хацкевича были биты сначала ЦСКА на выезде — 0:2, а потом дома крупно проиграли «Динамо» (0:3).

После 26 туров «Ротор» с 18 очками на 15 месте — 2 очка до зоны стыков. Разница мячей 12-43, Камиль Муллин забил 3 мяча.

Прогноз и ставки

На победу «Зенита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.12, на ничью в основное время — 9.40, а на победу «Ротора» — 23.00.

В первом круге «Зенит» победил в гостях со счетом 2:0. До этого команды встречали лишь в сезоне 2003/2004.

В этом году «Ротор» победил лишь полумертвый «Тамбов» (3:1), так что в успехе питерцев нет никаких сомнений. Прогнозируем, что «Зенит» крупно победит всухую.

Тамбовчане не могут забить уже шесть матчей подряд. Интересен вариант для ставок «Обе забьют — нет» за 1.53 и ТМ 3,5 за 1.81.