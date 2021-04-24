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    «Балтийцы» прервут серию домашних поражений

    «Балтика» — «Динамо» Брянск. Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, ФНЛ, 24 апреля 2021 года

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    Игрок «Балтики»
    В субботу, 24 апреля, в Калининграде «Балтика» сыграет с брянским «Динамо» в 38-м туре первенства ФНЛ. Игра начнется в 19:00 по мск. «Балтика» — «Динамо» Брянск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 24 Апреля 2021 года
    Балтика
  • Калининград
    •  Балтика 19:00 Динамо Брянск Динамо Брянск
  • Брянск
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.25
  • X
  • 5.20
  • 2
  • 15.00
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    «Балтика»

    С 64 набранными очками «Балтика» за пять туров до финиша розыгрыша ФНЛ разместилась на шестом месте в турнирной таблице, находясь на расстоянии одной победы от зоны плей-офф.

    Коллектив из Калининграда блестяще начал после зимней паузы, выиграв пять первых встреч. Однако затем он начал неизменно чередовал выигрыши с поражениями, трижды победив и столько же раз проиграв.

    В минувшем игровом дне первенства «балтийцы» добились минимальной виктории в гостях над «Иртышом» со счетом 1:0, а туром ранее они с таким же результатом дома оказались слабее «Томи». Это фиаско стало для них третьим подряд в родных стенах.

    Прогнозы на ФНЛ

    Всего на своей территории «Балтика» в этом чемпионате набрала меньше очков, чем на выезде, 26 из 64. Команда выиграла восемь раз, семь встреч проиграла и дважды сыграла вничью, разница мячей — 17:13.

    «Динамо» Брянск

    «Динамо» — это один из претендентов на вылет. Сейчас у коллектива только 29 набранных балла и оно занимает третье место с конца, отставая аж на 12 пунктов от 16 безопасной строки.

    Весеннюю часть чемпионата брянский клуб начал с гостевой мировой против дубля «Спартака», сыграв 0:0, после чего он проиграл в шести поединках подряд, забив в них только два гола при 14 пропущенных.

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    • После чего коллектив в других четырех поединках по разу уступал и играл вничью, а также дважды победил. Одна из викторий состоялась в минувшем туре, где он дома переиграл «Краснодар-2» (2:1).

    Только 13 из 29 баллов «динамовцы» заработали в гостях, трижды победив при четырех мировых исходах и 11 поражений, разница забитых и пропущенных — 8:30.

    Прогноз и ставка на «Балтика» — «Динамо» Брянск

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Балтики» предлагают — 1.60.

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    На викторию «Томи» дают — 6.85, ничья оценена — в 3.95.

    Прогнозируем, что балтийцы прервут серию домашних поражений, обыграв «всухую» одного из аутсайдеров лиги. Наша ставка — «Балтика» победит и не пропустит.

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