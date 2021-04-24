В субботу, 24 апреля, в Калининграде «Балтика» сыграет с брянским «Динамо» в 38-м туре первенства ФНЛ. Игра начнется в 19:00 по мск. «Балтика» — «Динамо» Брянск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Балтика»

С 64 набранными очками «Балтика» за пять туров до финиша розыгрыша ФНЛ разместилась на шестом месте в турнирной таблице, находясь на расстоянии одной победы от зоны плей-офф.

Коллектив из Калининграда блестяще начал после зимней паузы, выиграв пять первых встреч. Однако затем он начал неизменно чередовал выигрыши с поражениями, трижды победив и столько же раз проиграв.

В минувшем игровом дне первенства «балтийцы» добились минимальной виктории в гостях над «Иртышом» со счетом 1:0, а туром ранее они с таким же результатом дома оказались слабее «Томи». Это фиаско стало для них третьим подряд в родных стенах.

Прогнозы на ФНЛ

Всего на своей территории «Балтика» в этом чемпионате набрала меньше очков, чем на выезде, 26 из 64. Команда выиграла восемь раз, семь встреч проиграла и дважды сыграла вничью, разница мячей — 17:13.

«Динамо» Брянск

«Динамо» — это один из претендентов на вылет. Сейчас у коллектива только 29 набранных балла и оно занимает третье место с конца, отставая аж на 12 пунктов от 16 безопасной строки.

Весеннюю часть чемпионата брянский клуб начал с гостевой мировой против дубля «Спартака», сыграв 0:0, после чего он проиграл в шести поединках подряд, забив в них только два гола при 14 пропущенных.

После чего коллектив в других четырех поединках по разу уступал и играл вничью, а также дважды победил. Одна из викторий состоялась в минувшем туре, где он дома переиграл «Краснодар-2» (2:1).

Только 13 из 29 баллов «динамовцы» заработали в гостях, трижды победив при четырех мировых исходах и 11 поражений, разница забитых и пропущенных — 8:30.

Прогноз и ставка на «Балтика» — «Динамо» Брянск

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Балтики» предлагают — 1.60.

На викторию «Томи» дают — 6.85, ничья оценена — в 3.95.

Прогнозируем, что балтийцы прервут серию домашних поражений, обыграв «всухую» одного из аутсайдеров лиги. Наша ставка — «Балтика» победит и не пропустит.