«Реал Сосьедад» сыграет на своем поле с «Сельтой» в рамках 31-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 22 апреля, начало — в 22:00 мск. «Реал Сосьедад» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» борется за попадание в еврокубки. Причем сейчас команда занимает 7 место, отставая от заветного шестого на один пункт.

Минувший тур для команды получился провальным. Дома «Реал Сосьедад» не сумел отобрать очки у мощной «Севильи» (1:2).

Это поражение и отбросило команду из зоны еврокубков. «Реал Сосьедад» теперь будет стремиться как можно скорее туда вернуться, для чего гостей из Виго нужно непременно обыгрывать.

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Стоит отметить, что поединки против «Сельты» «Реал Сосьедад» проводит неровно. Например, в пяти последних матчах «Реал Сосьедад» добыл три победы при двух поражениях.

«Сельта»

«Сельта» на текущий момент занимает вполне логичное для себя 10 место. Типичный середняк Примеры — ни дать, ни взять.

В активе у команды сейчас 38 очков. Причем парней из Виго частенько подводят не самые крепкие тылы: 48 пропущенных мячей в 31 матче.

«Сельта» в минувшем туре смогла разжиться одним баллом. Команда играла на выезде, сумев привезти из Кадиса сухую ничью.

В матче первого круга «доностьяррас» на выезде не оставили оппоненту даже малейших шансов (1:4). Вероятно, и на сей раз «Реал Сосьедад» сыграет первым номером.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Реал Сосьедад» за 1.91, на ничью за 3.74, а на «Валенсию» — за 4.05

Мотивация «доностьяррас» наверняка погонит их вперед, и в итоге хозяева добьются своего.

«Сельте» в нынешнем чемпионате, по сути, уже ничего не нужно, так что особо рвать жилы команда не будет.

Атака «Реал Сосьедад» смотрится очень солидно, и явно сумеет создать трудности обороне гостей. Наши прогноз и ставка — Победа «Реал Сосьедад» с коэффициентом 1.91