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    «Доностьяррас» раздавят «Сельту»

    «Реал Сосьедад» — «Сельта». Прогноз, ставка (к. 1.91) на футбол, Примера, 22 апреля 2021 года

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    Александер Исак
    «Реал Сосьедад» сыграет на своем поле с «Сельтой» в рамках 31-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 22 апреля, начало — в 22:00 мск. «Реал Сосьедад» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 22 Апреля 2021 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 22:00 Сельта Сельта
  • Виго
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 4.35
  • Ставка!
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    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» борется за попадание в еврокубки. Причем сейчас команда занимает 7 место, отставая от заветного шестого на один пункт.

    Минувший тур для команды получился провальным. Дома «Реал Сосьедад» не сумел отобрать очки у мощной «Севильи» (1:2).

    Это поражение и отбросило команду из зоны еврокубков. «Реал Сосьедад» теперь будет стремиться как можно скорее туда вернуться, для чего гостей из Виго нужно непременно обыгрывать.

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    Стоит отметить, что поединки против «Сельты» «Реал Сосьедад» проводит неровно. Например, в пяти последних матчах «Реал Сосьедад» добыл три победы при двух поражениях.

    «Сельта»

    «Сельта» на текущий момент занимает вполне логичное для себя 10 место. Типичный середняк Примеры — ни дать, ни взять.

    В активе у команды сейчас 38 очков. Причем парней из Виго частенько подводят не самые крепкие тылы: 48 пропущенных мячей в 31 матче.

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  • 19/04/2021

    • «Сельта» в минувшем туре смогла разжиться одним баллом. Команда играла на выезде, сумев привезти из Кадиса сухую ничью.

    В матче первого круга «доностьяррас» на выезде не оставили оппоненту даже малейших шансов (1:4). Вероятно, и на сей раз «Реал Сосьедад» сыграет первым номером.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Реал Сосьедад» за 1.91, на ничью за 3.74, а на «Валенсию» — за 4.05

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    Мотивация «доностьяррас» наверняка погонит их вперед, и в итоге хозяева добьются своего.

    «Сельте» в нынешнем чемпионате, по сути, уже ничего не нужно, так что особо рвать жилы команда не будет.

    Атака «Реал Сосьедад» смотрится очень солидно, и явно сумеет создать трудности обороне гостей. Наши прогноз и ставка — Победа «Реал Сосьедад» с коэффициентом 1.91

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