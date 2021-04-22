22 апреля в 32-м туре английской Премьер-лиги «Лестер» на своем поле сыграет с «Вест Бромвичем». Поединок начнется в 22:00 по мск. «Лестер» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лестер»

За семь туров до финиша чемпионата «Лестер» с 56 очками идет на третьей строке в турнирной таблице, но конкуренты находятся на расстоянии 1-2 баллов, так что борьба за ЛЧ еще вся впереди.

«Лисы» неудачно провели две последние игры в рамках первенства, проиграв оба. Сперва они на своем поле потерпели фиаско от «Ман Сити» (0:2), а потом уступили на выезде «Вест Хэму» со счетом 2:3.

Между этими поединками «синие» провели две игры в Кубке Англии и пробились в финал турнира. На стадии 1/4 финала они дома справились с «МЮ» (3:1), а накануне в полуфинала одолели «Сайтгемптон» (1:0) на своей арене.

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Только 22 из 56 очков «Лестер» заработал в родных стенах. Коллектив по семь раз побеждал и проигрывал, а также раз сыграл вничью, разница забитых и пропущенных — 25:21.

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвичу» избежать вылета поможет только чудо. Сейчас он идет предпоследним с 24 очками и отстает от безопасной строки на девять пунктов.

«Дрозды» превосходно провели две последние встречи в АПЛ, выиграв обе с крупным счетом. На выезде они сенсационно разгромили 5:2 «Челси», а на своем поле одолели 3:0 «Саутгемптон».

Перед этим «Альбион» добился всего лишь одной виктории в 11 проведенных поединках первенства. Еще в этот период они шесть встреч проиграл и четыре матча свел вничью.

Вне родных стен в текущей Премьер-лиге «Вест Бромвич» заработал всего десять пунктов, выиграв две игры при четырех мировых исходах и девяти фиаско, разница мячей — 16:26.

В первом круге «Лестер» разгромил «Вест Бромвич» на его арене со счетом 3:0.

Прогноз и ставка на «Лестер» — «Вест Бромвич»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лестера» — 1.65, победа «Вест Бромвича» — 6.00, ничья — 4.20.

Ведущий борьбу за путевку в ЛЧ «Лестер» на своем поле наверняка уверенно справится с соперником, который уже одной ногой в Чемпионшипе. Наша ставка на эту игру — П1 с форой (-1).