21 апреля в первом полуфинальном поединке Кубка Азербайджана «Сумгаит» на своем поле сыграет с «Карабахом». Начало игры — в 19:30 по мск. «Сумгаит» — «Карабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сумгаит»

«Сумгаит» в этом розыгрыше Кубка Азербайджана стартовал с четвертьфинальной стадии, где только из-за правила выездного гола смог пройти «Сабаил».

В первом поединке «фиолетовые» уступили на своей арене со счетом 0:1, но в ответной игре смогли добыть викторию 2:1 и прошли дальше.

Непосредственно перед данной встречей дружина Айхана Аббасова в чемпионате страны переиграла дома «Габалу» (2:0) и идет на третьем месте в чемпионате Азербайджана, существенно отставая от первых двух строк.

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Отметим, что за последние десять встреч с учетом всех турниров «Сумгаит» потерпел всего два поражения, а также по четыре раза побеждал и играл вничью.

«Карабах»

«Карабах» также прошел только один этап в текущем кубковом соревновании, не испытав проблем на предыдущей стадии с «Габалой», дважды выиграв 3:1 и 3:0.

В чемпионате Азербайджана «скакуны» идут во главе турнирной таблицы, но второй «Нефтчи» опережают всего лишь на один пункт.

Сейчас у коллектива Гурбана Гурбанова 8-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах, в которой они добились пяти викторий и три матча свели вничью. Одна из мировых была накануне в рамках первенства на выезде с «Сабаилом» (1:1).

В этом году команды провели две встречи. На поле «Сумгаита» была ничья (0:0), а дома победил «Карабах» — 4:1. К слову, «скакуны» не могут обыграть своего предстоящего противника на его поле в послединих трех проведенных встречах.

Прогноз и ставка на «Сумгаит» — «Карабах»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Карабаха» предлагают — 1.78.

На викторию «Сумгаита» дают — 4.54, ничья оценена — в 3.42.

Так как на своем поле «Сумгаит» играет с «Карабахом» неплохо, то в данном поединке поставим с Х на хозяев.