«Торино»
С 27 набранными очками «Торино» идет на 17 месте в турнирной таблице Серии А, оторвавшись от зоны вылета всего на пять пунктов при игре в запасе.
В минувшем туре первенства страны «быки» в гостевой игре переиграли «Удинезе» со счетом 1:0, а ранее они в туринском дерби расписали мировую с «Ювентусом», сыграв 2:2.
Перед этим они в трех из четырех встреч проигрывали и раз победили. Одолеть в этом отрезке удалось на своей территории «Сассуоло» со счетом 3:2, а фиаско состоялись от «Интера» (1:2) дома, а также от «Кротоне» (2:4) и «Сампдории» (0:1) на выезде.
Отметим, что за последние восемь домашних поединков чемпионата «Торино» шесть из них свел вничью, а также по разу проиграл и добился победы. Только два раза в этом отрезке туринцы сохранили свои ворота на замке.
«Рома»
«Рома» подходит к этому поединку после выхода в полуфинал ЛЕ, сыграв дома 1:1 с «Аяксом», после гостевой победы над амстердамцами со счетом 2:1.
В своей последней игре чемпионата страны римляне на своей территории переиграли «Болонью» со счетом 1:0. Этой викторией они прервали свою 3-матчевую безвыигрышную серию во внутреннем первенстве, где дважды проиграли.
В турнирной таблице Серии А «волки» находятся только на седьмой позиции, имея на своем счету 54 очка и отстают от зоны Лиги чемпионов уже на семь пунктов, которые будет крайне трудно отыграть.
В рамках чемпионата Италии «Рома» в отрезке последних семи гостевых встреч добилась всего лишь двух выигрышей, столько же раз сыграла вничью и потерпела три фиаско (все на выезде и все «сухие»).
В первом круге «Рома» победила со счетом 3:1, а в прошлом сезоне эти клубы обменялись выездными викториями — 0:2 и 3:2.
Прогноз и ставка на «Торино» — «Рома»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ромы» предлагают — 2.16.
На викторию «Торино» дают — 3.55, ничья оценена — в 3.70.
После непростого поединка с «Аяксом» в ЛЕ, который отобрал у римлян много сил, «Рома» вполне может недосчитаться очков в Турине. Наш прогноз и ставка — 1Х.