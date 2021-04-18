В воскресенье, 18 апреля, «Торино» на своем стадионе сразится с «Ромой» в рамках 31-го тура итальянской Серии А. Матч начнется в 19:00 по мск. «Торино» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торино»

С 27 набранными очками «Торино» идет на 17 месте в турнирной таблице Серии А, оторвавшись от зоны вылета всего на пять пунктов при игре в запасе.

В минувшем туре первенства страны «быки» в гостевой игре переиграли «Удинезе» со счетом 1:0, а ранее они в туринском дерби расписали мировую с «Ювентусом», сыграв 2:2.

Перед этим они в трех из четырех встреч проигрывали и раз победили. Одолеть в этом отрезке удалось на своей территории «Сассуоло» со счетом 3:2, а фиаско состоялись от «Интера» (1:2) дома, а также от «Кротоне» (2:4) и «Сампдории» (0:1) на выезде.

Все прогнозы на Серию А

Отметим, что за последние восемь домашних поединков чемпионата «Торино» шесть из них свел вничью, а также по разу проиграл и добился победы. Только два раза в этом отрезке туринцы сохранили свои ворота на замке.

«Рома»

«Рома» подходит к этому поединку после выхода в полуфинал ЛЕ, сыграв дома 1:1 с «Аяксом», после гостевой победы над амстердамцами со счетом 2:1.

В своей последней игре чемпионата страны римляне на своей территории переиграли «Болонью» со счетом 1:0. Этой викторией они прервали свою 3-матчевую безвыигрышную серию во внутреннем первенстве, где дважды проиграли.

В турнирной таблице Серии А «волки» находятся только на седьмой позиции, имея на своем счету 54 очка и отстают от зоны Лиги чемпионов уже на семь пунктов, которые будет крайне трудно отыграть.

В рамках чемпионата Италии «Рома» в отрезке последних семи гостевых встреч добилась всего лишь двух выигрышей, столько же раз сыграла вничью и потерпела три фиаско (все на выезде и все «сухие»).

В первом круге «Рома» победила со счетом 3:1, а в прошлом сезоне эти клубы обменялись выездными викториями — 0:2 и 3:2.

Прогноз и ставка на «Торино» — «Рома»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ромы» предлагают — 2.16.

На викторию «Торино» дают — 3.55, ничья оценена — в 3.70.

После непростого поединка с «Аяксом» в ЛЕ, который отобрал у римлян много сил, «Рома» вполне может недосчитаться очков в Турине. Наш прогноз и ставка — 1Х.