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    «Бетис» с «Валенсией» устроят голевой обмен?

    «Бетис» — «Валенсия». Прогноз, ставка (к. 1.77) на футбол, Примера, 18 апреля 2021 года

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    Даниэль Васс
    «Бетис» сыграет на своем поле с «Валенсией» в рамках 33-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 19:30 мск. «Бетис» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 18 Апреля 2021 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 19:30 Валенсия Валенсия
  • Валенсия
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 4.25
  • Ставка!
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    «Бетис»

    «Бетис» борется за попадание в еврокубки. Причем сейчас команда занимает 6 место — как раз проходное в Европу.

    Мало того, севильцы отстают от идущего на 5 строчке «Реал Сосьедад» лишь по дополнительным показателям. «Бетис» и забивает реже, и пропускает чаще.

    Минувший тур для команды получился весьма успешным. Дома «Бетис» сумел отобрать очки у лидера Примеры «Атлетико» (1:1).

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    Стоит отметить, что поединки против «Валенсии» «Бетису», в целом, не удаются. В пяти последних матчах «Бетис» добыл лишь две победы при трех поражениях.

    «Валенсия»

    «Валенсия» на текущий момент занимает скромное для себя 13 место. Правда, отрыв от опасной зоны выглядит вполне комфортным — 8 очков.

    В активе у команды сейчас 34 очка. Левантийцы, в кои-то веки, имеют отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей — 37:42.

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  • 15/04/2021

    • «Валенсия» в минувшем туре смогла разжиться одним баллом. Дома «Летучие мыши» разделили очки с «Реал Сосьедад» (2:2).

    В отчетной встрече команде не поможет один из ее лидеров. Макси Гомес в минувшем туре получил красную карточку, так что визит на «Бенито Вильямарин» пропустит.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Бетис» за 1.90, на ничью за 3.72, а на «Валенсию» — за 4.36

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    Хозяева борются выход в еврокубки, так что будут активно атаковать с первых минут встречи.

    «Летучие мыши» смотрятся блекло, но постараются взять хотя бы один балл.

    Обе команды наверняка постараются как можно активнее сыграть в атаке, так что с общей результативностью проблем не будет. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.77

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