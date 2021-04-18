«Бетис» сыграет на своем поле с «Валенсией» в рамках 33-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 19:30 мск. «Бетис» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бетис»

«Бетис» борется за попадание в еврокубки. Причем сейчас команда занимает 6 место — как раз проходное в Европу.

Мало того, севильцы отстают от идущего на 5 строчке «Реал Сосьедад» лишь по дополнительным показателям. «Бетис» и забивает реже, и пропускает чаще.

Минувший тур для команды получился весьма успешным. Дома «Бетис» сумел отобрать очки у лидера Примеры «Атлетико» (1:1).

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Стоит отметить, что поединки против «Валенсии» «Бетису», в целом, не удаются. В пяти последних матчах «Бетис» добыл лишь две победы при трех поражениях.

«Валенсия»

«Валенсия» на текущий момент занимает скромное для себя 13 место. Правда, отрыв от опасной зоны выглядит вполне комфортным — 8 очков.

В активе у команды сейчас 34 очка. Левантийцы, в кои-то веки, имеют отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей — 37:42.

«Валенсия» в минувшем туре смогла разжиться одним баллом. Дома «Летучие мыши» разделили очки с «Реал Сосьедад» (2:2).

В отчетной встрече команде не поможет один из ее лидеров. Макси Гомес в минувшем туре получил красную карточку, так что визит на «Бенито Вильямарин» пропустит.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Бетис» за 1.90, на ничью за 3.72, а на «Валенсию» — за 4.36

Хозяева борются выход в еврокубки, так что будут активно атаковать с первых минут встречи.

«Летучие мыши» смотрятся блекло, но постараются взять хотя бы один балл.

Обе команды наверняка постараются как можно активнее сыграть в атаке, так что с общей результативностью проблем не будет. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.77