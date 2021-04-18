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    «Кадис» с «Сельтой» рассчитывают на быстрый гол?

    «Кадис» — «Сельта». Прогноз, ставка (к. 1.71) на футбол, Примера, 18 апреля 2021 года

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    Нестор Араухо
    «Кадис» сыграет на своем поле с «Сельтой» в рамках 33-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 19:30 мск. «Кадис» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 18 Апреля 2021 года
    Кадис
  • Испания. Примера
    •  Кадис 19:30 Сельта Сельта
  • Виго
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.60
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.10
  • Ставка!
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    «Кадис»

    «Кадис» уже успел стать крепким середняком Примеры. Нынешнее турнирное положение в виде 12 места это лишь подтверждает.

    Вот только с атакой у команды имеются серьезные проблемы. Забито только 27 мячей в 30 матчах.

    Минувший тур для команды получился весьма успешным. «Кадис» удачно съездил в Хетафе, откуда привез минимальную победу. Причем судьбу той встречи решил автогол Давида Тимора.

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    Стоит отметить, что поединки против «Сельты» «Кадису» откровенно не удаются. В пяти последних матчах «Кадис» добыл лишь одну викторию при четырех поражениях.

    «Сельта»

    «Сельта» на текущий момент занимает 10 место. К слову, отрыв от опасной зоны выглядит вполне комфортным — 11 очков. Но клуб из Виго вряд ли думает о возможном вылете в Сегунду.

    В активе у команды сейчас 37 набранных очков. Причем «Сельта» обороняется почти хуже всех в лиге, пропустив в 30 матчах целых 48 голов.

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    • «Сельта» в минувшем туре не смогла разжиться хотя бы одним баллом. Дома команда выдала триллер на пару с «Севильей», в котором уступила со счетом 3:4.

    Лидер атак команды Яго Аспас по-прежнему находится в шикарной форме. 33-летний форвард в 26 сыгранных матчах стал автором 12 мячей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Сельту» за 2.09, на ничью за 3.45, а на «Кадис» — за 3.70

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    Хозяева откровенно слабо действуют в атаке, однако огорчить хилую оборону соперника наверняка постараются.

    «Сельта» довольно неплохо атакует, к тому же имеется фактор Аспаса.

    Обе команды постараются активно сыграть в атаке, так что счет наверняка будет открыт еще до перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.71

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