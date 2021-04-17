«Локомотив» сыграет на своем поле против «Ростова» в рамках 26-го тура чемпионата России. Матч пройдет 17 апреля в Москве, начало — в 16:30 мск. «Локомотив» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

«Локомотив» — лучший клуб второй части российского сезона. «Железнодорожники» демонстрируют шикарные результаты после зимней паузы, и почти для всех это стало настоящим откровением. В таблице «железнодорожники» поднялись уже на третье место. Правда, отставание от «Зенита» довольно существенное — восемь очков.

Все разговоры о «Локомотиве» еще несколько месяцев назад сводились к тому, когда клуб уволит Марко Николича и кто будет новым главным тренером. Сейчас же об этом не может быть и речи.

«Локомотив» в этом году выиграл на данный момент все официальные матчи.

Победная серия «железнодорожников» в РПЛ составляет уже шесть матчей. В прошлом туре команда Николича обыграла «Спартака» — 2:0.

И еще один удивительный момент: разница мячей на этом отрезке — 13:1. «Локомотив» очень надежен, а его футбол, пожалуй, самый сбалансированный в лиге.

Но есть одна проблема. Два ближайших матча пропустит Гильерме. Голкипер «Локомотива» дисквалифицирован за непристойные жесты в адрес болельщиков «Спартака». Для «Локо» это существенная потеря.

«Ростов»

Тем временем «Ростов» скатился в середину турнирной таблицы. После 25-ти туров клуб из Ростова-на-Дону занимает девятое место.

После паузы в чемпионате команда Валерия Карпина одержала только одну победу — в середине марта над «Ротором».

В остальных пяти турах «Ростов» набрал только два очка.

В прошлом туре «Ростов» уступил на своем поле «Рубину», а перед этим проиграл «Спартаку».

Все прогнозы на РПЛ

Один из позитивных моментов — гостевая ничья с «Зенитом» (2:2). Тогда «Ростов» почти весь второй тайм играл вдесятером, но все равно смог отобрать у лидера очки.

Прогноз и ставка

На «Локомотив» в этом матче можно поставить за 2.00, ничью букмекеры предлагают за 3.48, а победу «Ростова» — за 4.20.

Есть ощущение, что «Ростов» уже смирился с тем, что это сезон уже можно спокойно доигрывать. Середина турнирной таблицы — это, на самом деле, не такой уж и плохой результат для команды Карпина.

А вот у «Локомотива» впереди борьба со «Спартаком» и не только за путевку в Лигу чемпионов. И очевидно, что «железнодорожники» готовы к ней лучше всех.

«Локомотив» выиграет в предстоящем матче.

Ставка — победа «Локомотива» за 2.00. «Ростову» будет сложно против невероятно организованной команды Николича.