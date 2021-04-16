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    Каталонцы положат на лопатки арагонцев?

    «Жирона» — «Сарагоса». Прогноз и ставка (к. 2.17) на футбол, чемпионат Испании, 16 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Жирона» — «Сарагоса»
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    «Жирона»
    В пятницу, 16 апреля, в 35-м туре испанской Сегунды «Жирона» на своем стадионе «Монтивилли» сыграет с «Сарагосой». Поединок начнется в 22:00 по мск. «Жирона» — «Сарагоса»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 16 Апреля 2021 года
    Жирона
  • Испания. Сегунда
    •  Жирона 22:00 Сарагоса Сарагоса
  • Испания. Сегунда
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    Коэффициенты на матч
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    «Жирона»

    «Жирона» разместилась на седьмой строке в турнирной таблице Сегунды. У нее на счету 49 набранных пунктов и отставание в шесть очков от зоны плей-офф.

    «Жирондинцы» за минувшие десять встреч первенства потерпели только два фиаско. Одно из них было в минувшем туре в гостях от «Райо Вальекано» (1:2). Еще в этом отрезке они добыли по четыре ничьи и победы.

    Перед поражением «красно-белые» сыграли вничью «Понферрадиной» (3:1), а также поделили очки на выезде с «Сабаделем», сыграв 2:2. Всего в этот период каталонцы не проигрывали на протяжении пяти игр.

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    За последние пять домашних поединков первенства «Жирона» уступила только в одном из них, трижды она добивалась побед и однажды поделила очки со своим оппонентом.

    «Сарагоса»

    У «Сарагосы» на счету находится 41 набранный балл, позволяющие ей расположится на 14 позиции в турнирной таблице Сегунды, оторвавшись от зоны вылета на шесть очков.

    Арагонцы не проигрывают в первенстве уже на протяжении последних пяти встреч, где они дважды сыграли вничью и три разу уходили с поля победителями, пропустив за весь этот период всего лишь два гола.

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  • 12/04/2021

    • Они расписали мировые с «Логроньесом» (1:1) в гостях и с «Картахеной» (0:0) в родных стенах, обыграли на своей территории «Мирандес» (1:0) и «Альмерию» (2:1), а также на выезде «Фуэнлабраду» (1:0).

    В периоде минувших пяти выездных встречах чемпионата «Сарагоса» добилась лишь одной виктории, а также по два раза играла вничью и терпела поражения.

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    В первом круге эти команды сыграли вничью 2:2, а в прошлом сезоне «жирондинцы» в играх с арагонцами набрали четыре очка, победив 1:0 дома и сыграв 3:3 в гостях.

    Прогноз и ставка на «Жирона» — «Сарагоса»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Жироны» — 2.17, победа «Сарагосы» — 3.80, ничья — 3.10.

    Имеющая призрачные шансы на плей-офф «Жирона» должна в этой игре добыть три очка, т.к. арагонцы не особо убедительны на выезде. Наш прогноз — П1.

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