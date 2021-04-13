«Челси» сыграет на своем поле с «Порту» в рамках 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 13 апреля, начало — в 22:00 мск. «Челси» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

Лондонцы уже практически обеспечили себе выход в полуфинал. А как еще, ведь первый поединок завершился победой «Челси» (0:2).

И пускай ответная встреча состоится на нейтральном поле, шансы «аристократов» выглядят куда перспективнее. Ко всему прочему, в их составе нет кадровых проблем.

Выиграл свой поединок «Челси» и в АПЛ. Причем «Кристал Пэлас» был просто сметен с газона (1:4), так с настроением у команды Томаса Тухеля все отлично.

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Разумеется, никаких шапкозакидательских настроений у лондонцев не будет. Тухель не допустит. Вероятнее всего, англичане будут играть на победу.

«Порту»

После поражения в первом матче (0:2), шансы «Порту» на выход в полуфинал выглядят неважнецки. Все-таки вряд ли соперник разбазарит столь заметное преимущество.

А вот пощекотать нервишки англичанам «Порту» вполне по силам. Еще бы, ведь потенциал у «драконов» традиционно высок, особенно атакующий.

В минувшем туре Примейра-лиги «Порту» добыл три очка. На выезде «драконы» сумели одолеть «Тонделу» (0:2).

Впрочем, даже в чемпионате Португалии команда вряд ли прыгнет выше нынешней второй позиции. Однако «Порту» сдаваться не привык, и еще покажет свою силу.

Ставка на «Челси» — «Порту»

Букмекеры предлагают поставить на «Челси» за 1.81, на ничью за 3.75, а на «Порту» — за 4.50

Лондонцы, несмотря на победу в первой встрече, будут активны в атаке.

Гости наверняка будут искать свой шанс в атаке, дабы попытаться отыграть гандикап в два мяча.

Обе команды имеют в своих составах нескольких сильных атакующих исполнителей, так что наверняка забьют. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.86