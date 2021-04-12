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    «Ведьмы» с «Сассуоло» выдадут быстрое начало?

    «Беневенто» — «Сассуоло». Прогноз, ставка (к. 1.68) на футбол, Серия А, 12 апреля 2021 года

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    Доменико Берарди
    «Беневенто» сыграет на своем поле с «Сассуоло» в рамках 30-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 21:45 мск. «Беневенто» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 12 Апреля 2021 года
    Беневенто
  • Италия. Серия А
    •  Беневенто 21:45 Сассуоло Сассуоло
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    «Беневенто»

    «Беневенто» борется за выживание. Между тем, еще зимой «ведьмы» не были в столь опасной близости от пропасти.

    Команда Филиппо Индзаги ныне занимает 16 место с 30 очками в активе. Причем отрыв от опасной зоны, вроде бы, видится комфортным — 8 очков.

    Минувший тур для команды получился не самым успешным. Все-таки домашний паритет с «Пармой» (2:2) — явно не лучший результат.

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    Поединки против «Сассуоло» команде откровенно не удаются. Шутка ли, но из пяти последних матчей «ведьмы» лишь однажды разжились одним баллом при четырех поражениях.

    «Сассуоло»

    «Сассуоло» на текущий момент занимает 9 место. Правда, отставание от идущего на еврокубковом 6 месте «Лацио» составляет целых 12 пунктов.

    В активе у команды сейчас 40 очков. Причем забивает «Сассуоло» столько же, сколько и пропускает в свои ворота — 48:48.

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    • «Сассуоло» в минувшем туре дал бой лидеру чемпионата «Интеру». Миланцы оказались сильнее (2:1), но победа далась им очень непросто.

    Команда не выигрывает уже на протяжении месяца. Последняя виктория была добыта в поединке с «Вероной» (3:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Сассуоло» за 2.13, на ничью за 3.64, а на «Беневенто» — за 3.56

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    Хозяева борются за выживание, а значит — сразу понесутся вперед.

    «Сассуоло» постарается ближе к зоне еврокубков, да и забивать в составе гостей есть кому.

    У хозяев имеются заметные трудности в обороне, чем должен воспользоваться «Сассуоло». Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.68

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