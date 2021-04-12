«Беневенто» сыграет на своем поле с «Сассуоло» в рамках 30-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 21:45 мск. «Беневенто» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Беневенто»

«Беневенто» борется за выживание. Между тем, еще зимой «ведьмы» не были в столь опасной близости от пропасти.

Команда Филиппо Индзаги ныне занимает 16 место с 30 очками в активе. Причем отрыв от опасной зоны, вроде бы, видится комфортным — 8 очков.

Минувший тур для команды получился не самым успешным. Все-таки домашний паритет с «Пармой» (2:2) — явно не лучший результат.

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Поединки против «Сассуоло» команде откровенно не удаются. Шутка ли, но из пяти последних матчей «ведьмы» лишь однажды разжились одним баллом при четырех поражениях.

«Сассуоло»

«Сассуоло» на текущий момент занимает 9 место. Правда, отставание от идущего на еврокубковом 6 месте «Лацио» составляет целых 12 пунктов.

В активе у команды сейчас 40 очков. Причем забивает «Сассуоло» столько же, сколько и пропускает в свои ворота — 48:48.

«Сассуоло» в минувшем туре дал бой лидеру чемпионата «Интеру». Миланцы оказались сильнее (2:1), но победа далась им очень непросто.

Команда не выигрывает уже на протяжении месяца. Последняя виктория была добыта в поединке с «Вероной» (3:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Сассуоло» за 2.13, на ничью за 3.64, а на «Беневенто» — за 3.56

Хозяева борются за выживание, а значит — сразу понесутся вперед.

«Сассуоло» постарается ближе к зоне еврокубков, да и забивать в составе гостей есть кому.

У хозяев имеются заметные трудности в обороне, чем должен воспользоваться «Сассуоло». Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.68