«Беневенто»
«Беневенто» борется за выживание. Между тем, еще зимой «ведьмы» не были в столь опасной близости от пропасти.
Команда Филиппо Индзаги ныне занимает 16 место с 30 очками в активе. Причем отрыв от опасной зоны, вроде бы, видится комфортным — 8 очков.
Минувший тур для команды получился не самым успешным. Все-таки домашний паритет с «Пармой» (2:2) — явно не лучший результат.
Поединки против «Сассуоло» команде откровенно не удаются. Шутка ли, но из пяти последних матчей «ведьмы» лишь однажды разжились одним баллом при четырех поражениях.
«Сассуоло»
«Сассуоло» на текущий момент занимает 9 место. Правда, отставание от идущего на еврокубковом 6 месте «Лацио» составляет целых 12 пунктов.
В активе у команды сейчас 40 очков. Причем забивает «Сассуоло» столько же, сколько и пропускает в свои ворота — 48:48.
«Сассуоло» в минувшем туре дал бой лидеру чемпионата «Интеру». Миланцы оказались сильнее (2:1), но победа далась им очень непросто.
Команда не выигрывает уже на протяжении месяца. Последняя виктория была добыта в поединке с «Вероной» (3:2).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Сассуоло» за 2.13, на ничью за 3.64, а на «Беневенто» — за 3.56
Хозяева борются за выживание, а значит — сразу понесутся вперед.
«Сассуоло» постарается ближе к зоне еврокубков, да и забивать в составе гостей есть кому.
У хозяев имеются заметные трудности в обороне, чем должен воспользоваться «Сассуоло». Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.68