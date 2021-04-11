«Нефтехимик» сыграет на своем поле с «Торпедо» в рамках 36-го тура чемпионата России. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 16:00 мск. «Нефтехимик» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» в минувшем туре потерял крайне важные для себя очки. Дома команда не сумела одолеть аутсайдера «Шинник» (1:1).

Кирилл Новиков настраивает подопечных на максимальный результат в виде выхода в стыки. Вот только шансы на него у нижнекамцев не столь высокие.

Разумеется, в отчетной встрече «Нефтехимик» будет активно атаковать с первых минут. Тем более, после незапланированной потери очков.

Прогнозы на ФНЛ

С торпедовцами у «Нефтехимика» отношения складываются непросто. Из пяти последних встреч в активе у соперников по две победы.

«Торпедо»

«Торпедо» изо всех сил бьется за выход в стыки. Сейчас москвичи как раз находятся на 4 позиции.

Минувший поединок команда провела не лучшим образом, но, все же, добилась своего. На выезде торпедовцы минимально одолели брянское «Динамо» 0:1).

«Торпедо» сейчас борется за сохранение своей позиции. Надежды на Александра Бородюка понятны, однако наставнику пока не удается коренным образом изменить ситуацию.

Победы команде даются с заметным скрипом, да и оборона частенько результативно ошибается. Все-таки 31 пропущенный мяч в 35 встречах — многовато, как для претендента на повышение в классе.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Нефтехимик» за 2.49, на ничью за 3.04, а на «Торпедо» — за 2.83

Хозяева еще не потеряли шансов на выход в стыки, и явно намерены обыграть одного из конкурентов за заветную 4 позицию.

«Торпедо» играет блекло, добывая очки с трудом, так что выезд в Нижнекамск будет для москвичей настоящим испытанием.

Команда Новикова смотрится цельнее и мощнее нестабильных торпедовцев. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.68