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    В Нижнекамске с первым голом тянуть не будут?

    «Нефтехимик» — «Торпедо». Прогноз, ставка (к. 1.68) на футбол, ФНЛ, 11 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Торпедо»
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    Кирилл Новиков
    «Нефтехимик» сыграет на своем поле с «Торпедо» в рамках 36-го тура чемпионата России. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 16:00 мск. «Нефтехимик» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 11 Апреля 2021 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 16:00 Торпедо Торпедо
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.80
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
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    «Нефтехимик»

    «Нефтехимик» в минувшем туре потерял крайне важные для себя очки. Дома команда не сумела одолеть аутсайдера «Шинник» (1:1).

    Кирилл Новиков настраивает подопечных на максимальный результат в виде выхода в стыки. Вот только шансы на него у нижнекамцев не столь высокие.

    Разумеется, в отчетной встрече «Нефтехимик» будет активно атаковать с первых минут. Тем более, после незапланированной потери очков.

    Прогнозы на ФНЛ

    С торпедовцами у «Нефтехимика» отношения складываются непросто. Из пяти последних встреч в активе у соперников по две победы.

    «Торпедо»

    «Торпедо» изо всех сил бьется за выход в стыки. Сейчас москвичи как раз находятся на 4 позиции.

    Минувший поединок команда провела не лучшим образом, но, все же, добилась своего. На выезде торпедовцы минимально одолели брянское «Динамо» 0:1).

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    • «Торпедо» сейчас борется за сохранение своей позиции. Надежды на Александра Бородюка понятны, однако наставнику пока не удается коренным образом изменить ситуацию.

    Победы команде даются с заметным скрипом, да и оборона частенько результативно ошибается. Все-таки 31 пропущенный мяч в 35 встречах — многовато, как для претендента на повышение в классе.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Нефтехимик» за 2.49, на ничью за 3.04, а на «Торпедо» — за 2.83

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    Хозяева еще не потеряли шансов на выход в стыки, и явно намерены обыграть одного из конкурентов за заветную 4 позицию.

    «Торпедо» играет блекло, добывая очки с трудом, так что выезд в Нижнекамск будет для москвичей настоящим испытанием.

    Команда Новикова смотрится цельнее и мощнее нестабильных торпедовцев. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.68

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