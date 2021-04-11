«Зенит» сыграет на выезде против «Сочи» в рамках 25-го тура чемпионата России. Матч пройдет 11 апреля в Сочи на стадионе «Фишт», начало — в 16:30 мск. «Сочи» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

В конце февраля сочинцы дома разгромили тульский «Арсенал» (4:0), а март начали с выезда в гости к «Ростову», который завершился без забитых мячей.

Перед паузой на матча сборных «Сочи» дома проиграл «Локомотиву» (1:3) , а потом разгромил «Тамбов» со счетом 5:0.

В апреле подопечные Федотова проиграли оба матча, уступив в гостях «Рубину» (0:1) и вылетев из Кубка России после домашнего поражения от «Локо» (1:3) в четвертьфинале.

После 24 туров «Сочи» с 40 очками на 6-м месте. Разница мячей 38-26, Кристиан Нобоа забил 8 голов, еще 7 Антон Заболотный.

«Зенит»

В конце февраля подопечные Сергея Семака упустили домашнюю победу над «Ростовом» (2:2), а март начали с того, что проиграли в компенсированное время «Рубину» (1:2) в Казани.

Затем «Зенит» дома разгромил грозненский «Ахмат» (4:0) и на выезде справился с московским ЦСКА (3:2).

В последнем матче петербургский клуб одержал домашнюю победу над «Химками» со счетом 2:0.

После 23 туров «Зенит» возглавляет таблицу РПЛ с 51 очком. Разница мячей 55-21, по 13 голов забили Артем Дзюба и Сердар Азмун. Под вопросом участие Дриусси.

Прогноз и ставки

На победу «Сочи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 6.40, на ничью в основное время — 4.30, а на победу «Зенита» — 1.54.

В первом круге «Зенит» победил дома со счетом 3:1. В прошлом сезоне «Сочи» дома проиграл 0:2, а на выезде потерпел поражение со счетом 1:2.

Сомнений в успехе подопечных Семака практически нет. Прогнозируем, что «Зенит» победит.

Вряд ли стоит ждать голевого изобилия. Интересен вариант для ставок ТМ 2,5 за 1.96 и «Обе забьют — нет» за 1.79.