10 апреля в рамках 30-го тура итальянской Серии А «Удинезе» на своем поле сыграет с «Торино». Стартовый свисток на это матч будет дан в 21:45 по мск. «Удинезе» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Удинезе»

В турнирной таблице итальянской Серии А «Удинезе» разместился на 12 месте, имея в своем активе после 29 туров 33 очка и опережая зону вылета уже на 11 пунктов.

Последние две игры в чемпионате фриульцы провели неудачно, проиграв обе. Сперва они на своей арене потерпели фиаско от «Лацио» (0:1), а потом в Бергамо уступили «Аталанте» со счетом 2:3.

Перед этими неудачами у «маленьких зебр» была 5-матчевая беспроигрышная серия, в которой они добились трех ничейных результатов и два раза заработали по три балла.

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В родных стенах в текущем чемпионате Италии «Удинезе» набрал 18 очков, выиграв пять встреч при трех мировых исходах и шести поражениях, разница забитых и пропущенных — 12:13.

«Торино»

С 24 набранными очками «Торино» идет на 17 месте в турнирной таблице Серии А, оторвавшись от зоны вылета всего на два пункта, но имеют еще одну игру в запасе.

В минувшем туре первенства страны «быки» в туринском дерби расписали мировую с «Ювентусом», сыграв 2:2. Перед этим они в трех из четырех встреч проигрывали и раз победили.

Одолеть в этом отрезке удалось на своей территории «Сассуоло» со счетом 3:2, а фиаско состоялись от «Интера» (1:2) дома, а также от «Кротоне» (2:4) и «Сампдории» (0:1) на выезде.

Вне родных стен «Торино» разжился 13 пунктами. Туринский коллектив трижды побеждал, четыре раза сыграл вничью и потерпел семь поражений, разница мячей — 21:27.

В первом круге «Удинезе» обыграл «Торино» на его поле со счетом 3:2, а в прошлом чемпионате они обменялись домашними викториями по 1:0.

Прогноз и ставка на «Удинезе» — «Торино»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Удинезе» предлагают — 2.44.

На викторию «Торино» дают — 3.15, ничья оценена — в 3.25.

«Быки» в последнее время редко когда уходят с поля хотя бы без одного забитого мяча. Прогнозируем, что и в данном поединке туринцы забьют, и даже может быть не раз. Наша ставка — тотал «Торино» более 1,0.