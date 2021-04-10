ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» — ЦСКАТульский Дарт Вейдер и подарок Акинфееву. ЦСКА проявил характер в Кубке России Мэйсон МаунтМаунт переломил игру. «Челси» приблизился к выходу в полуфинал «Бавария» — ПСЖОсечка красной машины. Парижане отомстили «Баварии» за прошлогодний финал
  • 23:53
    • «Манчестер Юнайтед» в Испании обыграл «Гранаду»
  • 23:52
    • «Аякс» на своем поле проиграл «Роме»
    Все новости спорта

    «Быки» хоть раз огорчат фриульцев

    «Удинезе» — «Торино». Прогноз и ставка (к. 1.92) на футбол, чемпионат Италии, 10 апреля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Удинезе Прогнозы на Торино Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Удинезе» — «Торино»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андреа Белотти
    10 апреля в рамках 30-го тура итальянской Серии А «Удинезе» на своем поле сыграет с «Торино». Стартовый свисток на это матч будет дан в 21:45 по мск. «Удинезе» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 10 Апреля 2021 года
    Удинезе
  • Удине
    •  Удинезе 21:45 Торино Торино
  • Турин
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.35
  • Ставка!
    •

    «Удинезе»

    В турнирной таблице итальянской Серии А «Удинезе» разместился на 12 месте, имея в своем активе после 29 туров 33 очка и опережая зону вылета уже на 11 пунктов.

    Последние две игры в чемпионате фриульцы провели неудачно, проиграв обе. Сперва они на своей арене потерпели фиаско от «Лацио» (0:1), а потом в Бергамо уступили «Аталанте» со счетом 2:3.

    Перед этими неудачами у «маленьких зебр» была 5-матчевая беспроигрышная серия, в которой они добились трех ничейных результатов и два раза заработали по три балла.

    Все прогнозы на Серию А

    В родных стенах в текущем чемпионате Италии «Удинезе» набрал 18 очков, выиграв пять встреч при трех мировых исходах и шести поражениях, разница забитых и пропущенных — 12:13.

    «Торино»

    С 24 набранными очками «Торино» идет на 17 месте в турнирной таблице Серии А, оторвавшись от зоны вылета всего на два пункта, но имеют еще одну игру в запасе.

    В минувшем туре первенства страны «быки» в туринском дерби расписали мировую с «Ювентусом», сыграв 2:2. Перед этим они в трех из четырех встреч проигрывали и раз победили.

  • Сыграть с Месси или обойти Руни. Где продолжит карьеру Агуэро?
  • Изучаем, в какой клуб может перейти звездный аргентинец летом
  • 07/04/2021

    • Одолеть в этом отрезке удалось на своей территории «Сассуоло» со счетом 3:2, а фиаско состоялись от «Интера» (1:2) дома, а также от «Кротоне» (2:4) и «Сампдории» (0:1) на выезде.

    Вне родных стен «Торино» разжился 13 пунктами. Туринский коллектив трижды побеждал, четыре раза сыграл вничью и потерпел семь поражений, разница мячей — 21:27.

    В первом круге «Удинезе» обыграл «Торино» на его поле со счетом 3:2, а в прошлом чемпионате они обменялись домашними викториями по 1:0.

    Прогноз и ставка на «Удинезе» — «Торино»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Удинезе» предлагают — 2.44.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    На викторию «Торино» дают — 3.15, ничья оценена — в 3.25.

    «Быки» в последнее время редко когда уходят с поля хотя бы без одного забитого мяча. Прогнозируем, что и в данном поединке туринцы забьют, и даже может быть не раз. Наша ставка — тотал «Торино» более 1,0.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.08
  • Прогноз на матч Музетти — Дьере
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч Арминия — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Уотфорд — Рединг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Метц — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Фулхэм — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  6.94
  • Экспресс дня 9 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Уэска — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Тенерифе — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Вегас — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Анахайм — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Бавария» — ПСЖ
  • Осечка красной машины. Парижане отомстили «Баварии» за прошлогодний финал
    • Вчера в 01:58     «Реал» — «Ливерпуль»
  • Дежавю в Мадриде. Винисиус наказал «Ливерпуль» за ошибки в обороне
    • 02:22 07/04/2021     «Челси» рискует потерять четвертое место
  • Ошибки Тухеля могут стоить «Челси» Лиги чемпионов
    • 00:35 04/04/2021
    Прогноз и ставка на матч «Удинезе» — «Торино» 10.04.2021 в 21:45. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.92.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры