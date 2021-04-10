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    «Астана» сразу покажет класс?

    «Астана» — «Атырау». Прогноз, ставка (к. 1.72) на футбол, чемпионат Казахстана, 10 апреля 2021 года

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    «Астана» сыграет на своем поле с «Атырау» в рамках 4-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 16:00 мск. «Астана» — «Атырау»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Астана»

    «Астана» нынешний сезон начинает под знаком надежды вернуть чемпионский титул. В предыдущем чемпионате клуб из Нур-Султана отстал от «Кайрата».

    Начало нового чемпионата команде удалось не особо. В трех стартовых поединках «Астана» разжилась только 5 очками.

    В минувшем туре «Астана» набрала один балл. На выезде команда расписала мировую с «Тоболом» (1:1).

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    Поединки против «Атырау» команде удаются на славу. Более того, десять (!) последних матчей завершились в пользу астанинцев.

    «Атырау»

    «Атырау» чемпионат начал ужасно. В трех стартовых поединках команда не набрала ни одного очка.

    Причем забил «Атырау» лишь однажды, пропустив в свои ворота 5 мячей. Причем тот самый гол команда провела в минувшем туре, что, впрочем, не избавило ее от домашней неудачи.

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    • «Атырау» дома проиграл «Актобе» (1:3). Причем в той встрече именно «Атырау» открыл счет.

    Последняя очная встреча с «Астаной» для «Атырау» завершилась домашним разгромным поражением (1:4). Правда, дело было еще полтора года назад.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Астану» за 1.25, на ничью за 5.07, а на «Атырау» — за 14.25

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    Хозяева намереваются побороться за чемпионский титул, так что наверняка будут активно атаковать.

    «Атырау» по всем параметрам выглядит слабее астанинцев.

    «Астана» сверхуспешно играет против «Атырау», и на сей раз вновь продемонстрирует класс. Наши прогноз и ставка — Победа «Астаны» в 1 тайме с коэффициентом 1.72

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