«Астана» сыграет на своем поле с «Атырау» в рамках 4-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 16:00 мск. «Астана» — «Атырау»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астана»

«Астана» нынешний сезон начинает под знаком надежды вернуть чемпионский титул. В предыдущем чемпионате клуб из Нур-Султана отстал от «Кайрата».

Начало нового чемпионата команде удалось не особо. В трех стартовых поединках «Астана» разжилась только 5 очками.

В минувшем туре «Астана» набрала один балл. На выезде команда расписала мировую с «Тоболом» (1:1).

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Поединки против «Атырау» команде удаются на славу. Более того, десять (!) последних матчей завершились в пользу астанинцев.

«Атырау»

«Атырау» чемпионат начал ужасно. В трех стартовых поединках команда не набрала ни одного очка.

Причем забил «Атырау» лишь однажды, пропустив в свои ворота 5 мячей. Причем тот самый гол команда провела в минувшем туре, что, впрочем, не избавило ее от домашней неудачи.

«Атырау» дома проиграл «Актобе» (1:3). Причем в той встрече именно «Атырау» открыл счет.

Последняя очная встреча с «Астаной» для «Атырау» завершилась домашним разгромным поражением (1:4). Правда, дело было еще полтора года назад.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Астану» за 1.25, на ничью за 5.07, а на «Атырау» — за 14.25

Хозяева намереваются побороться за чемпионский титул, так что наверняка будут активно атаковать.

«Атырау» по всем параметрам выглядит слабее астанинцев.

«Астана» сверхуспешно играет против «Атырау», и на сей раз вновь продемонстрирует класс. Наши прогноз и ставка — Победа «Астаны» в 1 тайме с коэффициентом 1.72