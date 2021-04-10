«Астана»
«Астана» нынешний сезон начинает под знаком надежды вернуть чемпионский титул. В предыдущем чемпионате клуб из Нур-Султана отстал от «Кайрата».
Начало нового чемпионата команде удалось не особо. В трех стартовых поединках «Астана» разжилась только 5 очками.
В минувшем туре «Астана» набрала один балл. На выезде команда расписала мировую с «Тоболом» (1:1).
Поединки против «Атырау» команде удаются на славу. Более того, десять (!) последних матчей завершились в пользу астанинцев.
«Атырау»
«Атырау» чемпионат начал ужасно. В трех стартовых поединках команда не набрала ни одного очка.
Причем забил «Атырау» лишь однажды, пропустив в свои ворота 5 мячей. Причем тот самый гол команда провела в минувшем туре, что, впрочем, не избавило ее от домашней неудачи.
«Атырау» дома проиграл «Актобе» (1:3). Причем в той встрече именно «Атырау» открыл счет.
Последняя очная встреча с «Астаной» для «Атырау» завершилась домашним разгромным поражением (1:4). Правда, дело было еще полтора года назад.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Астану» за 1.25, на ничью за 5.07, а на «Атырау» — за 14.25
Хозяева намереваются побороться за чемпионский титул, так что наверняка будут активно атаковать.
«Атырау» по всем параметрам выглядит слабее астанинцев.
«Астана» сверхуспешно играет против «Атырау», и на сей раз вновь продемонстрирует класс. Наши прогноз и ставка — Победа «Астаны» в 1 тайме с коэффициентом 1.72