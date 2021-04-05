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    Сможет ли «Эвертон» прервать серию поражений?

    «Эвертон» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 2.09) и ставки на чемпионат Англии по футболу 5 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Кристал Пэлас»
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    «Эвертон» проиграл три предыдущих матча
    «Эвертон» сыграет на своем поле с «Кристал Пэлас» в рамках 30-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 5 апреля, начало — в 20:00 мск. «Эвертон» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 05 Апреля 2021 года
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    Коэффициенты на матч
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    «Эвертон»

    «Эвертон» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ после 28-ти сыгранных матчей. Теоретически команда Карло Анчелотти еще может бороться даже за путевку в Лигу чемпионов, но добиться такого результата будет крайне сложно.

    «Эвертон» начал прошлый месяц с двух побед, но потом потерпел три поражения кряду. Сначала «ириски» проиграли «Челси» и «Бернли» в рамках АПЛ. А уже перед международной паузой команда Анчелотти вылетела из Кубка Англии, уступив дома «Манчестер Сити».

    Еще один интересный момент. «Эвертон» ужасно играет на своем поле: пять поражений в семи предыдущих матчах на «Гудисон Парк» — это, безусловно, катастрофические цифры.

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    Последний раз «Эвертон» забивал на своем поле больше одного мяча еще в середине декабря.

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» после 29-ти сыгранных матчей занимате в таблице 12-е место. И гости наверняка очень довольны своим положением. В еврокубки они никогда сильно не стремились, при этом вылет им тоже не грозит — вполне успешный сезон.

    «Кристал Пэлас», как и любой середняк, очень нестабилен. В начале марта команда Роя Ходжсона сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед», после чего уже через несколько дней уступила с крупным счетом «Тоттенхэму». И подобных случаев было очень много.

    «Кристал Пэлас» в пяти последних турах набрал восемь очков, благодаря чему практически обезопасил себя от попадания в зону вылета.

    «Кристал Пэлас» в 14-ти гостевых матчах набрал 17 очков — и это 13-й результат в лиге.

    Прогноз и ставка

    На «Эвертон» в этом матче можно поставить за 1.83, ничью букмекеры предлагают за 3.54, а победу «Кристал Пэлас» — за 5.10.

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    Как ни странно, но матчи именно с такими командами даются «Эвертону» тяжелее всего. По всей видимости, дело в психологии, команда Анчелотти пока еще не очень умеет действовать с позиции силы.

    Ставка — обе команды забьют за 2.09. Тот случай, когда лучше всего выбрать самый банальный вариант.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.50. В АПЛ очень часто все самое интересное начинается только после перерыва.

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