«Эвертон» сыграет на своем поле с «Кристал Пэлас» в рамках 30-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 5 апреля, начало — в 20:00 мск. «Эвертон» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эвертон»

«Эвертон» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ после 28-ти сыгранных матчей. Теоретически команда Карло Анчелотти еще может бороться даже за путевку в Лигу чемпионов, но добиться такого результата будет крайне сложно.

«Эвертон» начал прошлый месяц с двух побед, но потом потерпел три поражения кряду. Сначала «ириски» проиграли «Челси» и «Бернли» в рамках АПЛ. А уже перед международной паузой команда Анчелотти вылетела из Кубка Англии, уступив дома «Манчестер Сити».

Еще один интересный момент. «Эвертон» ужасно играет на своем поле: пять поражений в семи предыдущих матчах на «Гудисон Парк» — это, безусловно, катастрофические цифры.

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Последний раз «Эвертон» забивал на своем поле больше одного мяча еще в середине декабря.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» после 29-ти сыгранных матчей занимате в таблице 12-е место. И гости наверняка очень довольны своим положением. В еврокубки они никогда сильно не стремились, при этом вылет им тоже не грозит — вполне успешный сезон.

«Кристал Пэлас», как и любой середняк, очень нестабилен. В начале марта команда Роя Ходжсона сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед», после чего уже через несколько дней уступила с крупным счетом «Тоттенхэму». И подобных случаев было очень много.

«Кристал Пэлас» в пяти последних турах набрал восемь очков, благодаря чему практически обезопасил себя от попадания в зону вылета.

«Кристал Пэлас» в 14-ти гостевых матчах набрал 17 очков — и это 13-й результат в лиге.

Прогноз и ставка

На «Эвертон» в этом матче можно поставить за 1.83, ничью букмекеры предлагают за 3.54, а победу «Кристал Пэлас» — за 5.10.

Как ни странно, но матчи именно с такими командами даются «Эвертону» тяжелее всего. По всей видимости, дело в психологии, команда Анчелотти пока еще не очень умеет действовать с позиции силы.

Ставка — обе команды забьют за 2.09. Тот случай, когда лучше всего выбрать самый банальный вариант.

Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.50. В АПЛ очень часто все самое интересное начинается только после перерыва.