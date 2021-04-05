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    Будет ли «Барселона» атаковать большими силами?

    «Барселона» — «Вальядолид». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 5 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Вальядолид»
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    Лионель Месси
    В понедельник, 5 апреля, «Барселона» на своем поле примет «Вальядолид» в рамках 29-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на арене «Камп Ноу», начнется в 22:00 по московскому времени. «Барселона» — «Вальядолид»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 05 Апреля 2021 года
    Барселона
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    «Барселона»

    «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 62 очка.

    Каталонская команда одержала 19 побед, пять раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения в национальном первенстве.

    В пяти последних турах «сине-гранатовые» обыграли «Эльче» (3:0), «Севилью» (2:0), «Осасуну» (2:0), «Уэску» (4:1) и «Реал Сосьедад» (6:1).

    В прошлом месяце подопечные Рональда Кумана вылетели из Лиги чемпионов, по сумме двух встреч проиграв «Пари Сен-Жермен» (1:4 и 1:1).

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    После травм у «Барселоны» восстанавливаются Нето и Ансу Фати.

    «Вальядолид»

    «Вальядолид» расположился на 16-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 27 баллами.

    На счету «бело-фиолетовых» пять побед, 12 ничьих и 11 поражений в 28 сыгранных турах.

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    • В марте команда Серхио Гонсалеса разошлась миром с «Осасуной» (0:0) и «Севильей» (1:1), а также обыграла «Хетафе» (2:1), а последнее поражение потерпела 20 февраля, уступив мадридскому «Реалу» (0:1).

    В лазарете «Вальядолида» находятся Рауль Гарсия, Жота, Кике, Кико Оливас, Луис Перес, Хоакин Фернандес, Роберто Хименес и Пабло Эрвиас. Дисквалификацию отбывает Фабиан Орельяна.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Барселоны» — 1.14, победа «Вальядолида» — 20.00, ничья — 9.20.

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    Несмотря на то, что «бело-фиолетовые» пребывают в хорошей форме и не проигрывают в четырех турах подряд, вряд ли им удастся зацепиться за очки на «Камп Ноу».

    «Сине-гранатовые» набрали впечатляющий ход, одержав пять побед подряд, большинство из которых были убедительными.

    Дополнительным преимуществом подопечных Кумана станет то, что у их соперника имеются серьезные кадровые проблемы. Наш прогноз и ставка — «победа "Барселоны" с форой -2,5» за 2.00.

    Разница забитых и пропущенных мячей на финише сезона может иметь решающее значение, поэтому ожидаем, что каталонцы активно пойдут вперед с первых минут, как они это сделали во встречах с «Уэской» и «Сосьедадом». Еще один вариант — «тотал голов больше 3,5» за 1.90.

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