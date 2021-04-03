Квалификация ЧМ-2022. Сенсация в Германии, поражение России и бельгийский разгром белорусов

НХЛ. «Айлендерс» забросили 8 шайб «Вашингтону», у Капризова гол и передача в игре с «Вегасом»

Примера. «Реал» примет «Эйбар», «Атлетико» в гостях у «Севильи», «Барса» против «Вальядолида»

С 2 по 7 апреля в чемпионате Испании по футболу состоятся матчи 29 тура.

«Леванте» — «Уэска» 0:2 В матче 29-го тура чемпионата Испании «Леванте» потерпел домашнее поражение от «Уэски» со счетом 0:2. Дубль в составе победителей оформил нападающий Рафаэль Мир. Футбол. Испания. Примера Леванте — Уэска 0:2 Голы: 0:1 Рафаэль Мир Висенте (15'), 0:2 Рафаэль Мир Висенте (54') Леванте: Айтор, Сон (Даниэль Гомес, 59'), Оскар Дуарте (Микаэль Мальса, 70'), Рубен Везу, Карлос Клерк, Робер, Неманья Радоя (Шейк Дукуре, 79'), Рубен Рочина, Хорхе де Фрутос, Рохер (Серхио Леон, 79'), Хосе Моралес Луис (Энис Барди, 71') Уэска: Андрес Фернандес, Пабло Инсуа, Хорхе Пулидо, Димитриос Сиовас (Денис Вавро, 43'), Пабло Маффео (Педро Лопес, 64'), Педро Москера (Идрисса Думбия, 74'), Давид Феррейро (Микель Рико, 73'), Хавьер Галан, Хайме Сеоане, Сандро Рамирес (Даниэль Эскрих, 63'), Рафаэль Мир Висенте Предупреждения: Хорхе Пулидо (14'), Сон (34'), Хайме Сеоане (49'), Рубен Рочина (60') «Уэска» с 24 очками занимает 18-ю позицию в таблице Примеры. «Леванте» с 35 очками находится на 10-м месте. «Гранада» — «Вильярреал» 3 апреля, 15:00 мск «Реал Мадрид» — «Эйбар» 3 апреля, 17:15 мск «Осасуна» — «Хетафе» 3 апреля, 19:30 мск «Алавес» — «Сельта» 4 апреля, 15:00 мск «Эльче» — «Бетис» 4 апреля, 17:15 мск «Кадис» — «Валенсия» 4 апреля, 19:30 мск «Севилья» — «Атлетико» М 4 апреля, 22:00 мск «Барселона» — «Вальядолид» 5 апреля, 22:00 мск «Реал Сосьедад» — «Атлетик» Б 7 апреля, 22:00 мск

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