В рамках 31-го тура французской Лиги 1 «Реймс» на своем стадионе «Огюст Делон» сыграет с «Ренном». Встреча пройдет 4 апреля, начало — в 16:00 по мск. «Реймс» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реймс»

С 38 набранными очками «Реймс» занимает 12 место в турнирной таблице французской Лиги 1, оторвавшись на девять пунктов от опасной зоны.

Перед паузой на матчи сборных «красно-белые» в чемпионате обыграли на выезде «Дижон» со счетом 1:0, тем самым продлив свою беспроигрышную серию до шести матчей.

В этот период они дважды победили и четыре раза сыграли вничью. Отметим, что уступил коллектив всего один матч из десяти последних и пропустил за это время лишь пять голов, и ни разу больше одного за встречу.

Все прогнозы на Лигу 1

Только 18 из 38 очков «Реймс» набрал на своем поле, выиграв четыре поединка, столько же раз проиграв и восемь игр сведя вничью. Разница мячей в этих матчах составляет 12:13.

«Ренн»

«Ренн» после 30 туров заработал 44 пунктов, с которыми делит седьмое место с «Монпелье», отставая всего лишь на три пункта от пятой еврокубковой строки.

В своей последней проведенной игре первенства бретонцы обыграли на выезде «Метц» со счетом 3:1, что стало их второй викторий подряд — ранее дома был обыгран 1:0 «Страсбур».

Перед этим «красно-черные» потерпели пять поражений подряд и не могли выиграть в восьми встречах кряду, забив за все это время только три гола и ни разу более одного за игру.

На выезде «Ренн» в текущей Лиги 1 заработал 23 очка из 44 общих. Коллектив шесть раз выигрывал, пять встреч завершил мировыми исходами и четыре раза был поверженным, разница мячей — 20:14.

В первом круге эти команды сыграли вничью 2:2, а в прошлом сезоне «Реймс» дважды победил с одинаковым счетом по 1:0.

Прогноз и ставка на «Реймс» — «Ренн»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ренна» предлагают — 2.23.

На викторию «Реймса» дают — 3.75, ничья оценена — в 3.15.

Прогнозируем, что в родных пенатах «Реймсу» вполне по силам устоять против бретонцев. Ставим в данном поединке с Х на хозяев.