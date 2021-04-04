4 апреля «Нант» на своем стадионе «Божуар» примет «Ниццу» в 31-м туре чемпионата Франции. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по мск. «Нант» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нант»

После 30 туров «Нант» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Лиги 1, набрав в 30 проведенных встречах 28 очков и отстает от безопасной позиции всего лишь на балл.

Перед паузой на матчи сборных «канарейки» принимали у себя дома «Лорьян» и сыграли вничью 1:1, что стало для них третьим мировым исходом за пять последних туров первенства.

А проиграла команда всего один из шести предыдущих поединков чемпионата Франции, уступив в начале марта дома 1:2 «Реймсу», после чего сенсационно в Париже одолела с таким же счетом ПСЖ.

Все прогнозы на Лигу 1

На своем поле «Нант» набрал ровно половину своих пунктов (14 из 28). Коллектив выиграл два раза, восемь встреч свел вничью и пять раз проиграл, разница мячей 15:23. Отметим, что сейчас у него 12-матчевая безвыигрышная домашняя серия.

«Ницца»

«Ницца» перед стартом данного тура занимает 11 место в турнирной таблице французского первенства, имея на своем счету 39 баллов, оторвавшись на десять пунктов от опасной зоны.

В своем последнем проведенном матче «гимназисты» разгромили на своей территории «Марсель» со счетом 3:0. Эта виктория стала для них третьей за последние четыре игры чемпионата.

Помимо этого выигрыша, «орлята» также по 2:1 переиграли в гостях «Ренн» и дома «Ним», а еще в этом отрезке расписали гостевую мировую с «Лорьяном» со счетом 1:1.

На выезде в этом розыгрыше Лиги 1«Ницца» заработала больше очков, чем дома (22 из 39). Она победила шесть раз, четырежды делила очки со своими оппонентами и пять раз уступила, разница мячей — 20:16.

В первом круге «Ницца» на своем поле выиграла у «Нанта» со счетом 2:1, в минувшем сезоне «канарейки» в родных стенах переиграли «орлят» — 1:0.

Прогноз и ставка на «Нант» — «Ницца»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Нанта» предлагают — 2.50.

На викторию «Ниццы» дают — 2.95, ничья оценена — в 3.35.

За минувшие восемь очных встреч этих клубов в семи случаях забивали обе команды. Прогнозируем, что и сейчас голы влетят в обе стороны. Наша ставка — обе забьют: да.