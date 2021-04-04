«Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Брайтоном» в рамках 30-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 апреля, начало — в 21:30 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«МЮ»

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему занимает в турнирной таблице второе место. Шансы на чемпионский титул уже давно испарились, но зато у «красных дьяволов» хорошие шансы финишировать в топ-4.

Придется очень постараться, чтобы оказаться по итогам сезона ниже четвертой строчки.

Хотя в некоторых матчах «МЮ» выглядит крайне вальяжно. Как, например, в игре против «Лестера» в четвертьфинале Кубка Испании. Абсолютно провальный матч, в котором команда Оле-Гуннара Сульшера действовала так, будто вышла на предсезонную игру.

В АПЛ беспроигрышная серия «МЮ» составляет уже девять матчей, но в пяти случаях была зафиксирована ничья, в том числе трижды со счетом 0:0.

«МЮ» не пропустил ни одного мяча в через предыдущих матчах АПЛ на «Олд Траффорд».

«Брайтон»

Тем временем «Брайтон» находится на 16-й строчке. Команда Грэма Поттера до сих пор не обезопасила себя от вылета в Чемпионшип.

Во второй половине марта «Брайтон» одержал две важнейшие победы, выиграв после трех поражений кряду у «Саутгемптона» и «Ньюкасла». В этих двух матчах было забито пять мячей.

При этом, что интересно, если взять отрезок из 15-ти предыдущих матчей в АПЛ, поражений у «Брайтона» не так уж и много — пять.

Все прогнозы на АПЛ

«Брайтон» проиграл только в одном из пяти предыдущих матчей в гостях.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают достаточно высокий коэффициент на победу «Манчестер Юнайтед» — 1.71, на ничью можно поставить за 4.00, а на «Брайтон» — за 5.25.

Коэффициенты немного удивляют, но на «МЮ» действительно лучше не ставить. Такое впечатление, что команда Сульшера решила, что из топ-4 она уже точно не выпадет. И этот настрой очень сказывается на игре.

Ставка — тотал «Брайтона» больше 1,0 за 2.68. У гостей очень дерзкая команда, которая может спокойно шокировать «МЮ» даже на «Олд Траффорд».

Также можно рассмотреть ставку на обе забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 2.50.