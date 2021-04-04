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    «Зелено-белые» вернутся на победный путь?

    «Леганес» — «Сабадель». Прогноз, ставка (к. 1.70) на футбол, чемпионат Испании, 4 апреля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Леганес
    Прогноз и ставки на «Леганес» — «Сабадель»
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    Кевин Буа
    В воскресенье, 4 апреля, в 33-м туре испанской Сегунды «Леганес» на своем стадионе «Бутарка» сразится с «Сабаделем». Начало игры — в 19:15 по мск. «Леганес» — «Сабадель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 04 Апреля 2021 года
    Леганес
  • Леганес
    •  Леганес 19:15 Сабадель Сабадель
  • Испания. Сегунда
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 6.20
  • Ставка!
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    «Леганес»

    «Леганес» с 54 очками после 32 проведенного тура разместился на пятой строке в турнирной таблице второго по рангу дивизиона Испании, оторвавшись от зоны не плей-офф на шесть пунктов.

    «Огурцы» за последние шесть матчей первенства смогли разжиться всего лишь одним выигрышем, обыграв в середине марта на выезде «Овьедо» со счетом 3:1. Еще в этот период они дважды сыграли вничью и трижды уступили.

    В своей последней проведенной игре чемпионате «зелено-белые» потерпели гостевое фиаско от «Мальорки» со счетом 0:1, а перед этим расписали гостевую мировую с «Альмерией» (1:1), уйдя от поражения на девятой компенсированной минуте.

    Все прогнозы на футбол

    У «Леганеса» вторая домашняя статистика в лиге. Он выиграл 12 поединков, один раз сыграл вничью и потерпел три поражения, разница мячей составляет 21:10.

    «Сабадель»

    «Сабадель» в данный момент находится в зоне вылета, на 19 месте. У него на счету 32 набранных очка и отставание от безопасной 18 позиции в один балл.

    «Арлекины» не уступают на протяжении последних своих трех матчей, дважды сыграв вничью в этом отрезе и выиграв одну игру. А перд эти они проиграли три встречи при одной мировой.

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    • В своей последней проведенной игре «шерстяные» расписали домашнюю ничью с «Жироной», сыграв 2:2, а игровым днем ранее они переиграли на выезде «Луго» со счетом 1:0, что стало их первой викторией за минувшие восемь игр.

    В гостях «Сабадель» заработал больше очков, чем дома (18 из 32). Было одержано пяти викторий, трижды был зафиксирован мировой результат и восемь встреч проиграно, разница мячей — 14:19.

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    «Сабадель» в первом круге в родных стенах минимально переиграл «Леганес» (1:0).

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Леганеса» — 1.70, победа «Сабаделя» — 5.75, ничья — 3.60.

    Прогнозируем, что «огурцы» прервут свою серию без побед, обыграв дома одного из претендента на вылет. Наша ставка — П1.

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