В воскресенье, 4 апреля, в 33-м туре испанской Сегунды «Леганес» на своем стадионе «Бутарка» сразится с «Сабаделем». Начало игры — в 19:15 по мск. «Леганес» — «Сабадель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Леганес»

«Леганес» с 54 очками после 32 проведенного тура разместился на пятой строке в турнирной таблице второго по рангу дивизиона Испании, оторвавшись от зоны не плей-офф на шесть пунктов.

«Огурцы» за последние шесть матчей первенства смогли разжиться всего лишь одним выигрышем, обыграв в середине марта на выезде «Овьедо» со счетом 3:1. Еще в этот период они дважды сыграли вничью и трижды уступили.

В своей последней проведенной игре чемпионате «зелено-белые» потерпели гостевое фиаско от «Мальорки» со счетом 0:1, а перед этим расписали гостевую мировую с «Альмерией» (1:1), уйдя от поражения на девятой компенсированной минуте.

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У «Леганеса» вторая домашняя статистика в лиге. Он выиграл 12 поединков, один раз сыграл вничью и потерпел три поражения, разница мячей составляет 21:10.

«Сабадель»

«Сабадель» в данный момент находится в зоне вылета, на 19 месте. У него на счету 32 набранных очка и отставание от безопасной 18 позиции в один балл.

«Арлекины» не уступают на протяжении последних своих трех матчей, дважды сыграв вничью в этом отрезе и выиграв одну игру. А перд эти они проиграли три встречи при одной мировой.

В своей последней проведенной игре «шерстяные» расписали домашнюю ничью с «Жироной», сыграв 2:2, а игровым днем ранее они переиграли на выезде «Луго» со счетом 1:0, что стало их первой викторией за минувшие восемь игр.

В гостях «Сабадель» заработал больше очков, чем дома (18 из 32). Было одержано пяти викторий, трижды был зафиксирован мировой результат и восемь встреч проиграно, разница мячей — 14:19.

«Сабадель» в первом круге в родных стенах минимально переиграл «Леганес» (1:0).

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Леганеса» — 1.70, победа «Сабаделя» — 5.75, ничья — 3.60.

Прогнозируем, что «огурцы» прервут свою серию без побед, обыграв дома одного из претендента на вылет. Наша ставка — П1.