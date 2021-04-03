В 24-м туре российской Премьер-лиги «Рубин» сыграет с «Сочи». Игра, которая пройдет 3 апреля в Казани на «Ак Барс Арене», начнется в 16:30 по мск. «Рубин» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рубин»

«Рубин» с 37 набранными баллами находится на восьмой позиции в турнирной таблице РПЛ, однако отставание от третьей строки составляет всего лишь три пункта.

Три первые игры после зимнего перерыва казанский коллектив выиграл, пропустив в них всего лишь один гол, который забил им «Зенит», обыгранный в домашней встрече со счетом 2:1.

Также еще в этот период дружина Слуцкого переиграла на выезде 2:0 «Спартак» и 3:0 «Уфу». Однако в минувшем туре чемпионата она прервала эту победную серию, уступив на своей арене «Химкам» — 1:3.

Все прогнозы на футбол

Только 15 из 37 баллов «Рубин» заработал на своем поле. Казанцы по четыре раза побеждали и проигрывали, а также трижды играли вничью. Разница забитых и пропущенных в этих встречах составляет 14:15.

«Сочи»

«Сочи» с 40 набранными командами еще с двумя коллективами делит места с третьего по пятое в турнирной таблице чемпионата России. Группа преследователей отстает незначительно.

В первой игре после зимнего перерыва «барсы» обыграли «Краснодар» в Кубке России (2:1). Следом и в рамках РПЛ добились виктории, разгромив на своем поле тульский «Арсенал» — 4:0.

Потом «южане» в гостях расписали мировую с «Ростовом» (0:0) и потерпели выездное фиаско от «Локомотива» (1:3). Перед уходом на международный перерыв они дома разгромили «Тамбов» со счетом 5:0.

На выезде «Сочи» разжился в текущем первенстве только 12 баллами из 40 общих. Клуб из курортного города по три раза побеждал и играл вничью, а также пять раз проиграл, разница мячей — 12:17.

В первом круге сочинцы дома обыграли казанцев со счетом 3:2, а в прошлом сезоне «барсы» в играх с «Рубином» набрали четыре очка, победив 3:0 на выезде и сыграв 1:1 в родных стенах.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Рубина» предлагают — 2.48.

На викторию «Сочи» дают — 3.05, ничья оценена — в 3.10.

Наверняка обе команды будут настраиваться на максимальный результат, и это должно подтолкнуть их к активным атакующим действием, что наверняка выльется в не один забитый мяч.

Наша ставка на данный поединок — ТБ 2,0.