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    Поединок в Казани обещает быть результативным

    «Рубин» — «Сочи». Прогноз, ставка (к. 1.77) на футбол, чемпионат России, 3 апреля 2021 года

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    «Сочи» — «Рубин»
    В 24-м туре российской Премьер-лиги «Рубин» сыграет с «Сочи». Игра, которая пройдет 3 апреля в Казани на «Ак Барс Арене», начнется в 16:30 по мск. «Рубин» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 03 Апреля 2021 года
    Рубин
  • Казань
    •  Рубин 16:30 Сочи Сочи
  • Сочи
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    Коэффициенты на матч
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    «Рубин»

    «Рубин» с 37 набранными баллами находится на восьмой позиции в турнирной таблице РПЛ, однако отставание от третьей строки составляет всего лишь три пункта.

    Три первые игры после зимнего перерыва казанский коллектив выиграл, пропустив в них всего лишь один гол, который забил им «Зенит», обыгранный в домашней встрече со счетом 2:1.

    Также еще в этот период дружина Слуцкого переиграла на выезде 2:0 «Спартак» и 3:0 «Уфу». Однако в минувшем туре чемпионата она прервала эту победную серию, уступив на своей арене «Химкам» — 1:3.

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    Только 15 из 37 баллов «Рубин» заработал на своем поле. Казанцы по четыре раза побеждали и проигрывали, а также трижды играли вничью. Разница забитых и пропущенных в этих встречах составляет 14:15.

    «Сочи»

    «Сочи» с 40 набранными командами еще с двумя коллективами делит места с третьего по пятое в турнирной таблице чемпионата России. Группа преследователей отстает незначительно.

    В первой игре после зимнего перерыва «барсы» обыграли «Краснодар» в Кубке России (2:1). Следом и в рамках РПЛ добились виктории, разгромив на своем поле тульский «Арсенал» — 4:0.

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    • Потом «южане» в гостях расписали мировую с «Ростовом» (0:0) и потерпели выездное фиаско от «Локомотива» (1:3). Перед уходом на международный перерыв они дома разгромили «Тамбов» со счетом 5:0.

    На выезде «Сочи» разжился в текущем первенстве только 12 баллами из 40 общих. Клуб из курортного города по три раза побеждал и играл вничью, а также пять раз проиграл, разница мячей — 12:17.

    В первом круге сочинцы дома обыграли казанцев со счетом 3:2, а в прошлом сезоне «барсы» в играх с «Рубином» набрали четыре очка, победив 3:0 на выезде и сыграв 1:1 в родных стенах.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Рубина» предлагают — 2.48.

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    На викторию «Сочи» дают — 3.05, ничья оценена — в 3.10.

    Наверняка обе команды будут настраиваться на максимальный результат, и это должно подтолкнуть их к активным атакующим действием, что наверняка выльется в не один забитый мяч.

    Наша ставка на данный поединок — ТБ 2,0.

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