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    В каком настроении «Реал» подойдет к «Ливерпулю»?

    «Реал» — «Эйбар». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, матч Примеры, 3 апреля 2021 года

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    «Реал» не проигрывает 10 матчей кряду
    В матче 29 тура испанской Примеры «Реал» примет на своем поле «Эйбар». Встреча пройдет на «Альфредо Ди Стефано» в Гранаде 3 апреля. Начало в 17:15 мск. «Реал» — «Эйбар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 03 Апреля 2021 года
    Реал Мадрид
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    •  Реал Мадрид 17:15 Эйбар Эйбар
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    «Реал»

    «Реал» шикарно провел февраль, выдав серию из пяти побед. Благодаря этому отставание королевского клуба от «Атлетико» начало сокращаться.

    В начале марта мадридцы сократили отставание от лидера «Атлетико», которое сейчас составляет шесть очков. Тем не менее, их обошла «Барселона» на два пункта.

    В 10 предыдущих матчах «Сливочные» не знают поражений. При этом в восьми встречах им удалось победить при двух ничьих.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Перед международной паузой королевский клуб вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Аталанту» с результатом 3:1 в ответной игре, и теперь готовится к дуэли с «Ливерпулем»

    «Эйбар»

    У «Эйбара» дела складываются плохо, поскольку клуб занимает место в зоне вылета (23 очка). При этом команда проиграла 3 из 5 последних матчей в чемпионате Испании.

    «Оружейники» на выезде проиграли «Кадису» (0:1). После этого у себя дома они уступили «Вильярреалу» (1:3). Ранее у гостей была ничья с «Уэской» (1:1) и поражение от «Эльче» (0:1).

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    • Отставание от спасительной 17-й позиции составляет два балла. При этом последняя строчка находится в двух очках.

    В целом, коллектив не знает побед уже в 12 поединках кряду во всех турнирах при четырех ничьих и восьми поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,33.

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    Успех гостей оценивается в 11, ничья — в 5,75.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,20.

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