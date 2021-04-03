В матче 29 тура испанской Примеры «Реал» примет на своем поле «Эйбар». Встреча пройдет на «Альфредо Ди Стефано» в Гранаде 3 апреля. Начало в 17:15 мск. «Реал» — «Эйбар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал»

«Реал» шикарно провел февраль, выдав серию из пяти побед. Благодаря этому отставание королевского клуба от «Атлетико» начало сокращаться.

В начале марта мадридцы сократили отставание от лидера «Атлетико», которое сейчас составляет шесть очков. Тем не менее, их обошла «Барселона» на два пункта.

В 10 предыдущих матчах «Сливочные» не знают поражений. При этом в восьми встречах им удалось победить при двух ничьих.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Перед международной паузой королевский клуб вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Аталанту» с результатом 3:1 в ответной игре, и теперь готовится к дуэли с «Ливерпулем»

«Эйбар»

У «Эйбара» дела складываются плохо, поскольку клуб занимает место в зоне вылета (23 очка). При этом команда проиграла 3 из 5 последних матчей в чемпионате Испании.

«Оружейники» на выезде проиграли «Кадису» (0:1). После этого у себя дома они уступили «Вильярреалу» (1:3). Ранее у гостей была ничья с «Уэской» (1:1) и поражение от «Эльче» (0:1).

Отставание от спасительной 17-й позиции составляет два балла. При этом последняя строчка находится в двух очках.

В целом, коллектив не знает побед уже в 12 поединках кряду во всех турнирах при четырех ничьих и восьми поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,33.

Успех гостей оценивается в 11, ничья — в 5,75.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,20.