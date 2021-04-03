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    «Осасуна» — «Хетафе». Прогноз, ставка (к. 1.69) на футбол, чемпионат Испании, 3 апреля 2021 года

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    Анте Будимир
    3 апреля «Осасуна» на своем поле примет «Хетафе» в 29-м туре испанской Примеры. Встреча пройдет в Памплоне на стадионе «Эль Садар», начало — в 19:30 по мск. «Осасуна» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 03 Апреля 2021 года
    Осасуна
  • Памплона
    •  Осасуна 19:30 Хетафе Хетафе
  • Хетафе
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 2.80
  • 2
  • 3.30
  • Ставка!
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    «Осасуна»

    Перед стартом данного тура «Осасуна» располагается на 13 позиции в турнирной таблице чемпионата Испании, имея на своем счету 30 очков, оторвавшись на семь баллов от зоны вылета.

    За минувшие семь встреч первенства памплонцы потерпели только два фиаско, да и те от команд из верхушки турнирки. На своей арене они были повержены «Барселоной» и «Севильей» с одинаковым счетом по 0:2.

    Также в этот период они трижды победили и два раза сыграли вничью. На паузу «красные» ушли с 3-матчевой безвыигрышной серий, где было две мировые и одно фиаско. В своей последней проведенной игре они сыграли 0:0 на выезде с «Уэской», а туром ранее они с таким же результатом сыграли дома с «Вальядолидом».

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    В родных стенах «Осасуна» набрала 16 очков из 30, выиграв четыре поединка при таком же количестве мировых и шести поражениях, разница забитых и пропущенных составляет 13:19.

    «Хетафе»

    «Хетафе» является соседом своего предстоящего противника. Команда из пригорода Мадрида имеет в своем активе 29 очков и находится в турнирной таблице на строку ниже.

    «Городские» за последние десять встреч чемпионата добыли всего лишь одну викторию, еще в конце зимы разгромив дома «Валенсию» (3:0). Еще в этот период они трижды сыграли вничью и шесть раз были повержены.

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    • Перед уходом на международную паузу «синие» также дважды сыграли вничью, поочередно расписав домашние мировые с мадридским «Атлетико» (0:0) и «Эльче» (1:1).

    На выезде «Хетафе» в текущем розыгрыше Примеры заработал всего девять очков, дважды победив при трех ничьих и восьми фиаско, разница забитых и пропущенных — 9:23.

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    В первом круге «Хетафе» дома взял верх над «Осасуной» (1:0), а в прошлом сезоне эти команды дважды сыграли по 0:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Осасуны» — 2.62, победа «Хетафе» — 3.34, ничья — 2.91.

    В последнее время между собой эти клубы играют малорезультативно, однако сейчас все же ждем от них несколько забитых мячей на двоих. Наш прогноз — ТБ 1,5.

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