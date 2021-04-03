3 апреля «Осасуна» на своем поле примет «Хетафе» в 29-м туре испанской Примеры. Встреча пройдет в Памплоне на стадионе «Эль Садар», начало — в 19:30 по мск. «Осасуна» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Осасуна»

Перед стартом данного тура «Осасуна» располагается на 13 позиции в турнирной таблице чемпионата Испании, имея на своем счету 30 очков, оторвавшись на семь баллов от зоны вылета.

За минувшие семь встреч первенства памплонцы потерпели только два фиаско, да и те от команд из верхушки турнирки. На своей арене они были повержены «Барселоной» и «Севильей» с одинаковым счетом по 0:2.

Также в этот период они трижды победили и два раза сыграли вничью. На паузу «красные» ушли с 3-матчевой безвыигрышной серий, где было две мировые и одно фиаско. В своей последней проведенной игре они сыграли 0:0 на выезде с «Уэской», а туром ранее они с таким же результатом сыграли дома с «Вальядолидом».

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В родных стенах «Осасуна» набрала 16 очков из 30, выиграв четыре поединка при таком же количестве мировых и шести поражениях, разница забитых и пропущенных составляет 13:19.

«Хетафе»

«Хетафе» является соседом своего предстоящего противника. Команда из пригорода Мадрида имеет в своем активе 29 очков и находится в турнирной таблице на строку ниже.

«Городские» за последние десять встреч чемпионата добыли всего лишь одну викторию, еще в конце зимы разгромив дома «Валенсию» (3:0). Еще в этот период они трижды сыграли вничью и шесть раз были повержены.

Перед уходом на международную паузу «синие» также дважды сыграли вничью, поочередно расписав домашние мировые с мадридским «Атлетико» (0:0) и «Эльче» (1:1).

На выезде «Хетафе» в текущем розыгрыше Примеры заработал всего девять очков, дважды победив при трех ничьих и восьми фиаско, разница забитых и пропущенных — 9:23.

В первом круге «Хетафе» дома взял верх над «Осасуной» (1:0), а в прошлом сезоне эти команды дважды сыграли по 0:0.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Осасуны» — 2.62, победа «Хетафе» — 3.34, ничья — 2.91.

В последнее время между собой эти клубы играют малорезультативно, однако сейчас все же ждем от них несколько забитых мячей на двоих. Наш прогноз — ТБ 1,5.