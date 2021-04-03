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    «Боруссия» Менхенгладбах — «Фрайбург». Прогноз, ставка (к. 1.70) на футбол, чемпионат Германии, 3 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Менхенгладбах — «Фрайбург»
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    Ларс Штиндль
    В Менхенгладбахе местная «Боруссия» примет «Фрайбург» в 27-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча пройдет 3 апреля, начало — в 21:30 по мск. «Боруссия» Менхенгладбах — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Боруссия» Менхенгладбах

    «Боруссия» М в минувшем туре первенства обыграла в гостях 3:0 «Шальке». Этой викторией она прервала свою 9-матчевую безвыигрышную серию во всех турнирах, где было восемь фиаско.

    Непосредственно в чемпионате Германии в этом отрезке «жеребята» раз сыграли вничью и шесть раз были повержены. При этом в пяти случаях этого периода гладбахцы не могли забить ни гола.

    В турнирной таблице Бундеслиги «черно-бело-зеленые» с 36 набранными очками расположились на десятой позиции, уступая шестой еврокубковой строке четыре пункта.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    На своем поле «Боруссия» разжилась 19 баллами. Она выиграла в пяти поединках, а также по четыре раза играла вничью и уступала, разница забитых и пропущенных — 20:16.

    «Фрайбург»

    «Фрайбург» с 37 набранными очками на данный момент находится на восьмом месте в турнирной таблице Бундеслиги, обходя своего предстоящего соперника лишь на пункт.

    За последние шесть матчей немецкого первенства «бразильцы из Брайсгау» смогли добыть две виктории. Одна из которых была в минувшем туре в родных стенах над «Аугсбургом» — 2:0.

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    • Еще в этот период коллектив один поединок завершил мировым исходом и трижды потерпел фиаско. Отметим, что в проигрышных встречах он не смог забить ни одного гола своим оппонентам.

    15 очков из 37 общих «Фрайбург» набрал в гостях. Он выиграл четыре поединка, три раза играл вничью и пять раз терпел поражения. Разница забитых и пропущенных в этих играх составляет 13:19.

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    В первом круге эти клубы расписали мировую со счетом 2:2, а в прошлом сезоне они обменялись домашними викториями — 4:2 и 0:1.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Боруссии» М — 1.80, победа «Фрайбурга» — 4.44, ничья — 4.14.

    Только дважды за последние восемь очных встреч эти команды выдали низовой поединок. Так что вполне возможно, от данной игры ждать верхового исхода. Наша прогноз и ставка — ТБ 2,5.

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