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    «Алания» с «крылышками» начнут агрессивно?

    «Алания» — «Крылья Советов». Прогноз, ставка (к. 1.94) на футбол, ФНЛ, 28 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Алания» — «Крылья Советов»
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    Игроки «Крыльев Советов»
    «Алания» сыграет на своем поле с «Крыльями Советов» в рамках 33-го тура чемпионата России. Матч пройдет 28 марта, начало — в 16:00 мск. «Алания» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 28 Марта 2021 года
    Алания
  • Владикавказ
    •  Алания 16:00 Крылья Советов Крылья Советов
  • Самара
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.80
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 1.97
  • Ставка!
    •

    «Алания»

    «Алания» — стопроцентно домашняя команда. Вот и поединок против лидера ФНЛ вполне способен сложиться в пользу владикавказцев.

    Сейчас подопечные Спартака Гогниева — четвертые. Причем идущее следом «Торпедо» они опережают на 3 пункта.

    А вот в минувшем туре «Алания» поживилась тремя очками на выезде. Был обыгран «Текстильщик» (0:2).

    Прогнозы на ФНЛ

    В матче первого круга «Алания» уступила на выезде (2:0). Более того, из пяти последних матчей четыре завершились в пользу самарцев.

    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» на всех парах мчится в РПЛ. Причем иного исхода, кроме как первое место, от команды уже не ждут. Самарцы слишком убедительны!

    Игорь Осинькин зимой провел титаническую работу. Теперь самарцы во всех матчах действуют уверенно, с позиции силы, и уже оторвались от 2 строчки на 6 очков.

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  • 24/03/2021

    • «Крылья Советов» шикарно атакует — 71 гол в 32 матчах. В обороне — тоже практически идиллия (21 гол). В минувшем туре «крылышки» оседлали «Нефтехимик» (2:0).

    Весной «Крылья Советов» выиграли все поединки. И даже в негостеприимном Владикавказе самарцы намерены взять три очка.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Крылья Советов» за 2.20, на ничью за 2.97, а на «Аланию» — за 3.75

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    Осетины дома почти безгрешны, но на сей раз соперник уж слишком сильный.

    «Крылья Советов» добывает победу за победой, и явно постараются добыть ее и на сей раз.

    Обе команды отлично атакуют, так что с голами не будет проблем еще в первой половине матча. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.94

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