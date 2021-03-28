«Алания» сыграет на своем поле с «Крыльями Советов» в рамках 33-го тура чемпионата России. Матч пройдет 28 марта, начало — в 16:00 мск. «Алания» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алания»

«Алания» — стопроцентно домашняя команда. Вот и поединок против лидера ФНЛ вполне способен сложиться в пользу владикавказцев.

Сейчас подопечные Спартака Гогниева — четвертые. Причем идущее следом «Торпедо» они опережают на 3 пункта.

А вот в минувшем туре «Алания» поживилась тремя очками на выезде. Был обыгран «Текстильщик» (0:2).

Прогнозы на ФНЛ

В матче первого круга «Алания» уступила на выезде (2:0). Более того, из пяти последних матчей четыре завершились в пользу самарцев.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» на всех парах мчится в РПЛ. Причем иного исхода, кроме как первое место, от команды уже не ждут. Самарцы слишком убедительны!

Игорь Осинькин зимой провел титаническую работу. Теперь самарцы во всех матчах действуют уверенно, с позиции силы, и уже оторвались от 2 строчки на 6 очков.

«Крылья Советов» шикарно атакует — 71 гол в 32 матчах. В обороне — тоже практически идиллия (21 гол). В минувшем туре «крылышки» оседлали «Нефтехимик» (2:0).

Весной «Крылья Советов» выиграли все поединки. И даже в негостеприимном Владикавказе самарцы намерены взять три очка.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Крылья Советов» за 2.20, на ничью за 2.97, а на «Аланию» — за 3.75

Осетины дома почти безгрешны, но на сей раз соперник уж слишком сильный.

«Крылья Советов» добывает победу за победой, и явно постараются добыть ее и на сей раз.

Обе команды отлично атакуют, так что с голами не будет проблем еще в первой половине матча. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.94