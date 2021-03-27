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    Чехи добудут три очка в игре со словенцами?

    Словения U21 — Чехия U21. Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, молодежный Евро-2021, 27 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Словения U21 — Чехия U21
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    Чехия U21
    27 марта в словенском городе Целе на стадионе «Здежеле» команда Словении U21 примет сборную Чехии U21 в рамках второго тура группового этапа молодежного чемпионата Европы 2021 года. Поединок начнется в 20:00 мск. Словения U21 — Чехия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Словения U21

    Словения получила право сыграть в финальной части турнира как один из его организаторов наряду с Венгрией.

    В первом туре данного турнира хозяева разгромно проиграли одногодкам из Испании со счетом 0:3. Словенцы удерживали ничейный результат до 53-й минуты, но затем пропустили дважды в течении 60 секунд, а третий мяч влетел в их ворота уже в самом конце игры.

    Этим фиаско балканский коллектив продлил свою без выигрышную серию до шести поединков. Последний раз они праздновали викторию в октябре 2019 года, одолев тогда 1:0 Венгрию.

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    Стоит отметить, что Словения за минувшие 12 встреч выиграла только дважды, три раза уступала и семь матчей завершила мировыми исходами.

    Чехия U21

    Молодежка Чехии начала данное соревнование с мировой против Италии, сыграв 1:1. Чехи пропустили первыми на 31-й минуте, но смогли сравнять счет за 12 минут до конца игры.

    В отборочном турнире к континентальному первенству они заняли первое место в своей группе, опередив хорватов на один пункт. Команда победила в шести матчах, проиграв при этом лишь один раз и трижды завершив матч вничью.

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    • Отметим, что в семи из десяти матчей квалификации Евро-2021 «народная команда» не пропускала. А за минувшие десять поединков она проиграла лишь раз.

    Между собой на молодежном уровне эти сборные провели только одну встречу, которая завершилась минимальной победой Чехии — 1:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Чехии предлагают — 1.95.

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    На викторию Словении дают — 3.85, ничья оценена — в 3.64.

    Прогнозируем, что обладающая более качественным подбором футболистов сборная Чехии сможет обыграть хозяев турнира. Наша ставка на эту игру — победа Чехии.

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