Нидерланды сыграют на своем поле с Латвией в рамках 2-го тура квалификации к Чемпионату мира-2022. Матч пройдет 27 марта, начало — в 20:00 мск. Нидерланды — Латвия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Нидерланды

Нидерланды в своей группе являются признанным фаворитом и, заодно, главным фаворитом. С турками и норвежцами, конечно, придется помучаться, но своего «оранжевые» упустить не должны.

Тем более, первый домашний матч Нидерландам предстоит провести с куда более слабым соперником. Все-таки латыши могут рассчитывать, как максимум, на несколько локальных успехов в группе.

В своей группе Лиги наций голландцы заняли второе место. Нидерланды пропустили вперед только Италию, отстав от нее на один балл. А вот старт в квалификации у команды не задался — поражение от Турции (4:2).

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Последний свой поединок Нидерланды проводили против сборной Польши. Тогда голландцы добыли выездную викторию (1:2).

Латвия

Латвия в Лиге Наций выступила ниже своего уровня. В скромном квартете латыши отстали от скромных фарерцев и мальтийцев.

Что интересно, команда завершила турнир с положительной разницей забитых и пропущенных мячей (8:4). Правда, этого удалось достичь за счет выездной победы над Андоррой (0:5) в последнем туре.

С голландцами сборная Латвии пересекалась трижды. Причем все три встречи завершились в пользу «оранжевых» — 3:0, 6:0, 2:0.

Вот и на сей раз латышам не удастся отобрать очки у фаворита. Даже забить гол будет для гостей задачей трудновыполнимой. Правда, в стартовом туре латыши забили Черногории (1:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Нидерланды за 1.04, на ничью за 21.00, а на Латвию — за 59.00

Нидерланды являются явными фаворитами группы, и не намерены оступаться на ровном месте.

Гости будут рады даже не крупному поражению, но вряд ли устоят перед атаками голландцев.

Голландцы явно прибавят после перерыва, и наверняка забьют больше двух голов. Наши прогноз и ставка — Фора Нидерландов -1.75 во 2 тайме с коэффициентом 1.78