Нидерланды
Нидерланды в своей группе являются признанным фаворитом и, заодно, главным фаворитом. С турками и норвежцами, конечно, придется помучаться, но своего «оранжевые» упустить не должны.
Тем более, первый домашний матч Нидерландам предстоит провести с куда более слабым соперником. Все-таки латыши могут рассчитывать, как максимум, на несколько локальных успехов в группе.
В своей группе Лиги наций голландцы заняли второе место. Нидерланды пропустили вперед только Италию, отстав от нее на один балл. А вот старт в квалификации у команды не задался — поражение от Турции (4:2).
Последний свой поединок Нидерланды проводили против сборной Польши. Тогда голландцы добыли выездную викторию (1:2).
Латвия
Латвия в Лиге Наций выступила ниже своего уровня. В скромном квартете латыши отстали от скромных фарерцев и мальтийцев.
Что интересно, команда завершила турнир с положительной разницей забитых и пропущенных мячей (8:4). Правда, этого удалось достичь за счет выездной победы над Андоррой (0:5) в последнем туре.
С голландцами сборная Латвии пересекалась трижды. Причем все три встречи завершились в пользу «оранжевых» — 3:0, 6:0, 2:0.
Вот и на сей раз латышам не удастся отобрать очки у фаворита. Даже забить гол будет для гостей задачей трудновыполнимой. Правда, в стартовом туре латыши забили Черногории (1:2).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Нидерланды за 1.04, на ничью за 21.00, а на Латвию — за 59.00
Нидерланды являются явными фаворитами группы, и не намерены оступаться на ровном месте.
Гости будут рады даже не крупному поражению, но вряд ли устоят перед атаками голландцев.
Голландцы явно прибавят после перерыва, и наверняка забьют больше двух голов. Наши прогноз и ставка — Фора Нидерландов -1.75 во 2 тайме с коэффициентом 1.78