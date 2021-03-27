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    Голландцы будут зверствовать после перерыва?

    Нидерланды — Латвия. Прогноз, ставка (к. 1.78) на футбол, квалификация к ЧМ-2022, 27 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Нидерланды — Латвия
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    Натан Аке
    Нидерланды сыграют на своем поле с Латвией в рамках 2-го тура квалификации к Чемпионату мира-2022. Матч пройдет 27 марта, начало — в 20:00 мск. Нидерланды — Латвия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа G 27 Марта 2021 года
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    Нидерланды

    Нидерланды в своей группе являются признанным фаворитом и, заодно, главным фаворитом. С турками и норвежцами, конечно, придется помучаться, но своего «оранжевые» упустить не должны.

    Тем более, первый домашний матч Нидерландам предстоит провести с куда более слабым соперником. Все-таки латыши могут рассчитывать, как максимум, на несколько локальных успехов в группе.

    В своей группе Лиги наций голландцы заняли второе место. Нидерланды пропустили вперед только Италию, отстав от нее на один балл. А вот старт в квалификации у команды не задался — поражение от Турции (4:2).

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    Последний свой поединок Нидерланды проводили против сборной Польши. Тогда голландцы добыли выездную викторию (1:2).

    Латвия

    Латвия в Лиге Наций выступила ниже своего уровня. В скромном квартете латыши отстали от скромных фарерцев и мальтийцев.

    Что интересно, команда завершила турнир с положительной разницей забитых и пропущенных мячей (8:4). Правда, этого удалось достичь за счет выездной победы над Андоррой (0:5) в последнем туре.

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    • С голландцами сборная Латвии пересекалась трижды. Причем все три встречи завершились в пользу «оранжевых» — 3:0, 6:0, 2:0.

    Вот и на сей раз латышам не удастся отобрать очки у фаворита. Даже забить гол будет для гостей задачей трудновыполнимой. Правда, в стартовом туре латыши забили Черногории (1:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Нидерланды за 1.04, на ничью за 21.00, а на Латвию — за 59.00

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    Нидерланды являются явными фаворитами группы, и не намерены оступаться на ровном месте.

    Гости будут рады даже не крупному поражению, но вряд ли устоят перед атаками голландцев.

    Голландцы явно прибавят после перерыва, и наверняка забьют больше двух голов. Наши прогноз и ставка — Фора Нидерландов -1.75 во 2 тайме с коэффициентом 1.78

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