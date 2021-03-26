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    Игра принесет пару забитых мячей?

    «Кастельон» — «Эспаньол». Прогноз, ставка (к. 1.77) на футбол, чемпионат Испании, 26 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Кастельон» — «Эспаньол»
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    Адриа Педроса
    В 31-м туре испанской Сегунды «Кастельон» дома сыграет с «Эспаньолом». Встреча, которая состоится 26 марта, начнется в 23:00 по мск. «Кастельон» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 26 Марта 2021 года
    Кастельон
  • Испания. Сегунда
    •  Кастельон 23:00 Эспаньол Эспаньол
  • Барселона
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.50
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 1.75
  • Ставка!
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    «Кастельон»

    «Кастельон» сейчас находится на 18 строке в турнирной таблице Сегунды. У коллектива на счету 30 баллов и он опережает зону вылета только по дополнительным показателям.

    Сейчас у «ушастых» 4-матчевая беспроигрышная серия, где они дважды сыграли вничью и два раза побеждали, пропустив за этот период всего лишь один гол, а забили шесть раз.

    В этот удачный для себя период левантийцы на своей арене одолели «Лас-Пальмас» (4:0) и «Сабадель» (2:1), а также поделили очки на выезде с «Леганесом» и «Луго» (по 0:0). А перед этим у них была серия из четырех фиаско подряд.

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    На своей арене «Кастельон» заработал львиную долю своих баллов, 21 из 30. Он выиграл семь раз и в восьми случаях был повержен. Разница забитых и пропущенных в них составляет 18:13.

    «Эспаньол»

    С 58 набранными очками «Эспаньол» сейчас находится на второй позиции в турнирной таблице Сегунды, отставая на три пунктов от лидера, а третью строку опережает на два балла.

    К данному поединку «попугаи» подходят с 7-матчевой беспроигрышной серией в рамках чемпионата страны, в которой они расписали четыре мировые и вышли победителями из трех игр.

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    • В минувшем туре каталонцы на своей арене разгромили «Логроньес» со счетом 4:0, а перед этим три встречи завершили вничью, дважды сыграв по 1:1, а один раз — 2:2.

    Клуб из Барселоны на выезде в текущем розыгрыше Сегунды разжился 23 очками, победив в шести случаях, а также пять раз сыграв вничью и потерпев четыре фиаско, разница мячей — 19:12.

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    В первом круге «Эспаньол» дома взял верх над «Кастельоном» — 2:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Эспаньола» — 1.75, победа «Кастельона» — 5.70, ничья — 3.38.

    У каталонцев в последнее время неплохая результативность, да и «ушастые» дома зачастую забивают. Так что ждем от данной игры хотя бы пару результативных ударов. Наш прогноз на эту встречу — ТБ 2,0.

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