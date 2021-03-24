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    Нижегородцы продолжат побеждать?

    «Акрон» — «Нижний Новрогод». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, ФНЛ, 24 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Акрон» — «Нижний Новрогод»
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    «Нижний Новгород»
    В 32-м туре первенства первого российского дивизиона «Акрон» на своем поле сыграет с «Нижним Новгородом». Игра состоится 24 марта, начало — в 15:00 по мск. «Акрон» — «Нижний Новрогод»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Акрон»

    «Акрон» перед этим туром находится в зоне вылета, на 18 месте в турнирной таблице. У него на счету 31 очко после 31 сыгранного тура и отставание в четыре балла от спасительной 16 позиции.

    Стоит отметить, что тольяттинский коллектив после зимнего перерыва еще не проигрывал, набрав в пяти встречах девять пунктов, выиграв два раза при трех мировых исходах.

    В минувшем туре он на выезде одолел красноярский «Енисей» со счетом 1:0, а перед этим расписал мировую на своей территории с «Оренбургом», обменявшись с соперником забитыми мячами — 1:1.

    Прогнозы на ФНЛ

    В родных пенатах в текущем чемпионате «Акрон» набрал 18 баллов, выиграв пять встреч при трех ничейных результатах и шести фиаско. Разница мячей в них составляет 15:17.

    «Нижний Новгород»

    В активе «Нижнего Новгорода» 65 набранных пунктов, с которыми он идет на втором месте в турнирной таблице ФНЛ, уступая пять баллов лидеру, а от третьего места оторвался всего на очко.

    В весеннюю часть сезона нижегородцы вошли неудачно, набрав всего одно очко в трех первых встречах. В этот период они дважды проиграли на своей арене и сыграли вничью на выезде с «Волгарем» (1:1).

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    • После этого «сине-бело-голубые» выиграли последующие две игры, поочередно одолев в гостях ярославский «Шинник» (3:1) и на своей арене московское «Торпедо» (4:1).

    На выезде «Нижний Новгород» в текущем розыгрыше первой лиги девять раз побеждал, а также по три раза уступал и играл вничью. Разница забитых и пропущенных — 21:11.

    В первом круге нижегородцы дома разгромили «Акрон» со счетом 3:0.

    Прогноз и ставка на «Акрон» — «Нижний Новгород»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Нижнего Новгорода» предлагают — 1.80.

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    На викторию «Акрона» дают — 5.40, ничья оценена — в 3.60.

    Похоже, что после ряда неудач нижегородцы нашли свою игру и в этой встрече вполне могут продлить свою победную серию. Наш прогноз и ставка на данный поединок — П2.

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