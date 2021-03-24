В 32-м туре первенства первого российского дивизиона «Акрон» на своем поле сыграет с «Нижним Новгородом». Игра состоится 24 марта, начало — в 15:00 по мск. «Акрон» — «Нижний Новрогод»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Акрон»

«Акрон» перед этим туром находится в зоне вылета, на 18 месте в турнирной таблице. У него на счету 31 очко после 31 сыгранного тура и отставание в четыре балла от спасительной 16 позиции.

Стоит отметить, что тольяттинский коллектив после зимнего перерыва еще не проигрывал, набрав в пяти встречах девять пунктов, выиграв два раза при трех мировых исходах.

В минувшем туре он на выезде одолел красноярский «Енисей» со счетом 1:0, а перед этим расписал мировую на своей территории с «Оренбургом», обменявшись с соперником забитыми мячами — 1:1.

Прогнозы на ФНЛ

В родных пенатах в текущем чемпионате «Акрон» набрал 18 баллов, выиграв пять встреч при трех ничейных результатах и шести фиаско. Разница мячей в них составляет 15:17.

«Нижний Новгород»

В активе «Нижнего Новгорода» 65 набранных пунктов, с которыми он идет на втором месте в турнирной таблице ФНЛ, уступая пять баллов лидеру, а от третьего места оторвался всего на очко.

В весеннюю часть сезона нижегородцы вошли неудачно, набрав всего одно очко в трех первых встречах. В этот период они дважды проиграли на своей арене и сыграли вничью на выезде с «Волгарем» (1:1).

После этого «сине-бело-голубые» выиграли последующие две игры, поочередно одолев в гостях ярославский «Шинник» (3:1) и на своей арене московское «Торпедо» (4:1).

На выезде «Нижний Новгород» в текущем розыгрыше первой лиги девять раз побеждал, а также по три раза уступал и играл вничью. Разница забитых и пропущенных — 21:11.

В первом круге нижегородцы дома разгромили «Акрон» со счетом 3:0.

Прогноз и ставка на «Акрон» — «Нижний Новгород»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Нижнего Новгорода» предлагают — 1.80.

На викторию «Акрона» дают — 5.40, ничья оценена — в 3.60.

Похоже, что после ряда неудач нижегородцы нашли свою игру и в этой встрече вполне могут продлить свою победную серию. Наш прогноз и ставка на данный поединок — П2.